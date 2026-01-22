AGENDA
Burnout Parental
CONFERÈNCIES
‘BURNOUT PARENTAL’
Una trobada pensada per a mares que crien en solitari, lluny de la seva xarxa de suport, mentre sostenen una vida laboral exigent. Hora: 18 h. Hive Five Coworking. Andorra la Vella.
‘AUTOCURA QUE TRANSFORMA’
Aconsegueix més salut i benestar amb només cinc minuts de pràctica al dia. Hora: 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
‘PER BRUIXA I METZINERA. LA CACERA DE BRUIXES A ANDORRA’
Conferència en la qual es presentarà la recerca que ha portat a terme al llarg dels anys el Sr. Pau Castell sobre el fenomen de la cacera de bruixes a Andorra. Hora: 19 h. Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella.
MÚSICA
‘HERREWEGHE I COLLEGIUM VOCALE GENT’
31a Temporada MoraBanc Andorra la Vella. Herreweghe i Collegium vocale gent. Bach | Cantates BWV 186 - BWV 14 i Missa brevis BWV 233. Hora: 20.30 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
Les ciutats existeixen des de fa segles, però amb el temps han concentrat cada cop més població, convertint-se en espais més complexos. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona, que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. CEE. Fins al 21 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’exposicions del Govern. Fins al 7 de març.
‘FIGURES DE L’EMPANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.