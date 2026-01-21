AGENDA
'El teler daurat' amb Pere Augé Jr.
Pere Augé Jr., fundador de Circles House Andorra, el primer coliving boutique del país, serà l’encarregat d’inaugurar l’espai d’El Teler Daurat aquest inici d’any 2026. Hora: 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
TEATRE I DANSA
‘LE PORTEUR D’HISTOIRE’
Le Porteur d’histoire ens convida a escoltar una història, diverses històries, a rellegir la Història, la nostra Història, i a viatjar, simplement, a través del temps i l’espai a través de cinc actors, cinc tamborets, un escenari buit, dos prestatges carregats de vestuari i el poder il·limitat de la nostra imaginació. Hora: 20.30 h. Sala de festes del Complex esportiu i sociocultural. Encamp.
CONFERÈNCIES
‘EL ROL DE LA DONA DINS LA FAMÍLIA EGÍPCIA ANTIGA’
Analitzarem el rol de la dona dins de la família egípcia antiga segons els estatus de filla, esposa i mare. Hora: 19 h. Sala d’actes del comú. Escaldes-Engordany.
LLETRES
‘L’ÀNIMA SEPARADA DEL COS’
Comencem l’any amb la primera novel·la d’Eva Arasa, sabadellenca arrelada a Andorra, que ens acompanyarà en aquest primer club de lectura del 2026. Hora: 19.15 h. Biblioteca comunal. Encamp.
EXPOSICIONS
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.
‘EL NU I L’OBJECTE EMOCIONAL’
Representar el cos humà és un dels pilars de l’aprenentatge del dibuix. La mostra presenta l’estudi i la representació del diàleg que s’estableix entre el cos nu i un objecte. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 27 de febrer.
‘RESPIRS DE CANILLO’
Exposició de l’artista Naiara Escabias, a Cal Federico. Canillo. Fins al 31 de març vinent.