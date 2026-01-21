HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
En aquest moment, la major part de la teva atenció se centra en un grup del qual ets part o en un tema intel·lectual on tens un gran interès, o potser ambdues coses! Les arts, en particular l'escriptura i el dibuix, podrien estar entre aquests temes. Alguns dels teus amics més propers podien compartir el teu interès, en particular, una dona que viu a prop, així que pots esperar algunes discussions interessants els propers dies. Gaudeix-ne!
Taure
Si veus que necessites fer alguna cosa per escapar de la teva vida per un temps, llavors potser necessiteu examinar la teva vida més de prop. En lloc de tracta d'esbrinar la millor manera d'escapar, tracta d'esbrinar la millor manera de fer que la teva vida sigui més agradable. Assegureu-vos que esteu feliços amb tu mateix i amb les coses que esteu fent. Si no és així, és hora de fer un canvi.
Bessons
Espera que l'amor genuí i l'afecte t'emboliquin avui. Els amics, familiars i una parella romàntica molt especial podrien parar molta més atenció que de costum. Una activitat de grup o un altre esdeveniment social podrien posar-te en contacte amb algunes persones interessants que es podrien convertir en els teus amics. Sintercanviarà molta informació, incloent els noms i números de telèfon de gent que podria resultar ser importants contactes de negocis. Diverteix-te!
Cranc
Un amor idealista podria arribar fins a tu avui. Podria tenir a veure amb un col·lega o potser algú d'un grup del qual ets part. Fins i tot podria ser algú que mai abans has considerat com alguna cosa més que una amistat. Sigui qui sigui, pot semblar massa perfecte per ser veritat. Tingues en compte que aquesta és la primera onada d'entusiasme i que per al romanç tingui èxit també has d'estimar els defectes d'aquesta persona.
Lleó
Viatjar amb avió, potser en companyia d'uns amics, podria ser a l'horitzó. Potser un grup del qual ets part vulgui fer un viatge en conjunt, potser a un lloc relacionat amb tradicions artístiques o espirituals. La teva parella sentimental podria anar també, cosa que faria del viatge tant una escapada romàntica com una aventura. Porta molts diners amb tu! Els teus amics volen anar a llocs agradables.
Verge
Un cop de sort et podria situar a un nivell financer més alt del que estaves fa dos dies. Assumptes laborals, potser relacionats amb l'art, podrien estar involucrats d'alguna manera. Tu i la teva parella probablement voldran sortir a celebrar la teva bona fortuna, però, assegura't de no excedir-te. Voldràs sentir-te absolutament fabulós/a demà per poder continuar gaudint del teu èxit.
Balança
Un esdeveniment social podria portar algú nou i fascinant, potser d'una cultura diferent, a la teva vida. Aquesta persona podria acabar parlant durant hores sobre una sèrie de temes que els interessen a tots dos. Podries també conèixer algunes persones interessants i algunes podrien arribar a ser els teus amics, però aquesta persona bé podria arribar a ser un molt bon amic o una parella romàntica. Assegureu-vos d'intercanviar números de telèfon. Diverteix-te!
Escorpí
T'estàs enamorant d'algú a la feina? Si és així, podries descobrir que els teus sentiments són correspostos. Tal podria trucar-te per telèfon o enviar-te un correu electrònic i convidar-te a sortir fora de la feina. Algunes altres persones hi poden ser presents, però això no t'impedirà que es coneguin millor ni adonar-te que aquesta relació és prometedora. L'únic problema és que pot ser que hagis de mantenir-lo en secret durant un temps, almenys a la feina.
Sagitari
L'amor i el romanç són al primer lloc de la teva agenda d'avui. Tu i la teva parella poden abandonar una reunió d'amics per estar sols i parlar. Et comuniques bé, i els intensos sentiments entre tots dos podrien ser obvi per a tots dos i, encara que causi vergonya, per a totes les persones que coneixes. Si han estat junts durant un temps, poguessin sorgir comentaris sobre un compromís o un casament. Gaudeix del teu dia
Capricornio
Un esdeveniment festiu té lloc a casa teva avui. És l´aniversari d´un membre de la família? Hi haurà gran quantitat de bromes alegres al costat d'un intens debat sobre temes profunds i històries d'esdeveniments estranys que ocorren a tot el món. Podeu fer plans per a una altra reunió d'aquest tipus a casa d'una altra persona. L'amor pot florir. Una mica de la nit t'ha unit més a una altra persona. Gaudeix-ne!
Aquari
El teu veïnat és avui un lloc ocupat. Potser una reunió pública d'alguna mena tindrà lloc, potser una mica social, polític o de caràcter humanitari. Alguns dels teus amics haurien de ser-hi. Pots passar amb la teva parella, per curiositat més que una altra cosa. Queda't una estona. Pots aprendre alguna cosa i descobrir una causa que podria significar molt per a tu.
Peixos
Financerament, les coses semblen estar anant bé per a tu en aquest moment, i per tant pots planejar invertir a casa teva. Si ja en tens una, és possible que decideixis remodelar-la o redecorar-la. Si no, llavors podries anar a oficines de corredors de béns arrels durant les properes setmanes. Aquest és un bon moment per dirigir la teva energia cap a la millora del teu espai. No t'ho pensis i diverteix-te!