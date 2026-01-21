TELEVISIÓ
Bellesa viral
Ryan Murphy estrena ‘The Beauty’, una sèrie provocativa sobre l’obsessió estètica actual. Un virus que embelleix els cossos desperta l’avarícia entre qui vol fer-hi negoci.
El guardonat director, productor i guionista nord-americà Ryan Murphy presenta The Beauty, una nova sèrie en què retrata les obsessions estètiques de la societat actual d’una manera “provocativa”, segons descriuen dos dels seus protagonistes, Evan Peters i Rebecca Hall, en una entrevista amb EFE.
Basada en el còmic homònim de Jeremy Haun i Jason A. Hurley, The Beauty imagina un món en què un nou virus de transmissió sexual s’estén ràpidament entre la població, convertint els portadors en una versió més atractiva d’ells mateixos i despertant l’avarícia en aquells que veuen en la malaltia una manera de fer negoci. Peters i Hall encarnen dos agents de l’FBI encarregats d’investigar la troballa sospitosa de diversos cadàvers relacionats amb aquest virus.
The Beauty, que arriba demà a Disney+, explora, en un híbrid entre la ciència-ficció i el terror corporal, la part menys bella de la societat actual: les pors, l’ambició i la recerca interminable i obsessiva de la perfecció estètica, en part potenciades pels cànons impossibles que mostren les xarxes socials.
“Ryan Murphy sempre té l’olfacte per captar bé l’esperit d’una època i, d’alguna manera, l’explota, però intencionadament. Ho sensacionalitza, ho fa subversiu, provocador i tema de conversa”, assegura l’actriu britànica. En aquest context, per a Hall la sèrie envia el missatge que “la teva singularitat és important, sigui el que sigui que signifiqui per a tu, i perseguir alguna cosa que és imposada des de fora pot ser perillós i pot fer que et tornis boig”.
Quan pensa en la bellesa, la primera imatge que li ve al cap a Peters és la “neu fresca”, confessa l’actor nord-americà, mentre que per a Hall és alguna cosa que desafia la seva pròpia definició, com un “instint”. El pes de l’edat i l’arribada de la vellesa és un altre tema que explora la sèrie i sobre el qual reflexiona l’actriu. “Seria ingenu dir que no tinc por d’envellir. Tots en tenim. Fer-se gran és literalment el procés de perdre la teva vida”, afirma.
Al llarg dels onze episodis que conformen la primera temporada, la sèrie no s’oblida de satiritzar el fenomen recent dels tractaments per aprimar-se com Ozempic o Mounjaro i els seus efectes, que ja són reals i visibles en persones d’arreu del món.
The Beauty també es presenta com un repte personal per a Murphy, que torna al gènere del terror i intentarà convèncer la crítica després de les demolidores ressenyes que va rebre el seu últim projecte, Todas las de la ley, amb Kim Kardashian, Glenn Close o Naomi Watts, i que va obtenir una qualificació de zero estrelles a The Guardian.