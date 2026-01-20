TELEVISIÓ
Univers aturat
Disney frena l’expansió de les aventures d’Indiana Jones més enllà de l’àmbit cinematogràfic, i cancel·la les dues sèries d’animació i d’acció real que tenia previstes.
Indiana Jones sempre ha estat un dels grans estendards de Lucasfilm, una marca amb un pes històric indiscutible dins l’imaginari de Disney. I, tanmateix, el seu recorregut recent ha estat molt conservador: unes quantes pel·lícules espaiades en el temps i una presència testimonial als parcs temàtics, però molt poca ambició a l’hora d’expandir el seu univers més enllà de la gran pantalla. Especialment sorprenent en plena era Disney+, on les grans sagues, com Star Wars, també viuen en format de sèrie.
La poca ambició amb la saga contrasta amb l’expansió que ha viscut ‘Star Wars’
El retorn d’Indy als cinemes el 2023, més d’una dècada després de l’última pel·lícula dirigida per Steven Spielberg, semblava l’ocasió perfecta per reactivar la maquinària. Però Indiana Jones i el dial del destí va convertir-se en tot el contrari: una producció marcada pels problemes, amb canvis constants en els càrrecs clau del projecte, i un rendiment a taquilla molt per sota del que s’esperava. Un cop dur que, a la llarga, va acabar passant factura als plans de futur de Lucasfilm i Disney.
El fracàs de l’últim film en taquilla ha refredat els projectes
De fet, sobre la taula van arribar a existir com a mínim dos projectes pensats per ampliar l’univers de l’arqueòleg, i tots dos van acabar cancel·lats. El primer era una sèrie d’animació, coneguda internament com Reggie, amb referència a la serp mascota del pilot Jock Lindsey. El projecte hauria comptat amb Rodrigo Blaas com a director, veterà de Disney+ gràcies a la seva feina a Star Wars: Visions, i prometia explorar noves aventures d’Indiana Jones integrades dins la cronologia de les pel·lícules.
El segon era encara més ambiciós: una sèrie en imatge real que va començar el desenvolupament el 2022 i que hauria posat el focus en Abner Ravenwood, mentor d’Indiana Jones. Una manera elegant d’ampliar el lore de la saga sense necessitat de recórrer directament al mateix Indy. Tanmateix, el mal resultat d’El dial del destí va acabar apagant qualsevol indici d’expansió.