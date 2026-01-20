HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui podries sentir un amor profund per la teva parella. L'alineació planetària agita algunes emocions potencialment intenses. Podria trigar un temps analitzar aquests impulsos. Una part de tu potser està profundament enamorada, però l'altra podria desitjar fugir lluny d'aquesta relació! Tingues paciència i no prenguis decisions sobtades. No surtis corrents a Las Vegas ni compris un anell de compromís d'un milió de dòlars.
Taure
La configuració celestial d'avui t'està demanant que et concentris a la teva salut ia la teva rutina diària. Aquest és un bon dia per començar un nou i bon hàbit relacionat amb la dieta, o potser amb la rutina d'exercici. La intensitat afectiva del dia també afegeix una mica de drama a gairebé tota situació que se't creua. Aquesta és una energia que cal respectar i honorar.
Bessons
Avui podries decidir fer un canvi personal. Potser vols fer alguna cosa nova en la teva vida romàntica. Si has estat veient algú perquè no vols estar sol, voldràs reconsiderar-ho. Potser és hora de netejar el terreny perquè puguis atraure la teva veritable ànima bessona. Per això deixa que l'energia astral us inspiri per ser veritable i valent.
Cranc
Avui l'energia astral arriba a una nova perspectiva des d'aquí a la Terra. L'aspecte en joc t'està demanant que posis un gran èmfasi en la teva aparença personal i en la manera com et projectes al món exterior. Descobriràs que els teus somnis són més vívids del normal, i en tot el que fas hi ha més intensitat emocional.
Lleó
Amb l'aspecte en joc, et pots sentir com l'amo de l'Univers! Estaràs de bon humor a mesura que passa aquest dia. En realitat, t'hauries de sentir força bé durant setmanes. Tracta d'utilitzar aquesta increïble energia per clarificar qualsevol caos a la teva vida. Concentra't en solucionar situacions difícils i fes-te un lloc per gaudir. Ara els teus poders per solucionar coses estaran forts.
Verge
L'aspecte en joc d'avui us demana que renoveu el vostre compromís amb la vostra espiritualitat. L'energia celestial il·lumina aquesta àrea de la teva vida. Potser tindràs inspiració per visitar una església de grans vitralls de colors, un bosc bonic o un altre lloc espiritual, i absorbir energia. Durant el dia les teves emocions s'intensificaran, i potser et descobreixis plorant sense cap raó.
Balança
Avui hi podria haver un avenç importantíssim en una àrea primordial de la teva vida. L'alineació celestial hauria d'estar afegint bona fortuna a qualsevol part de la teva vida que t'hagi ocasionat problemes. Si la teva vida romàntica és desafiant, les coses s'haurien d'aclarir per a tu. Si la teva vida laboral està patint, podries rebre bones notícies. Mantingues obertura a rebre més abundància de l'Univers, i mira com succeeixen els miracles!
Escorpí
L'aspecte en joc d'avui t'està demanant que tornis a enfocar la teva atenció al teu costat romàntic ia la teva naturalesa creativa. Trobaràs que aquest dia està carregat d'una gran quantitat d'intensitat afectiva que has d'utilitzar a consciència per a la teva conveniència. Desfes-te del teu vell equipatge i compromet-te a buscar-ne un de nou.
Sagitari
Avui la configuració astral t'hauria d'ajudar perquè t'enfocas clarament a les metes. Si decideixes fer alguna cosa, tindràs l'energia i la determinació per veure les coses acabades. No tingueu por d'enfrontar-vos a tasques desafiadores. ¡No hi ha res que t'agradi més que un bon desafiament! Tria una cosa que al final t'ofereix gratificacions veritables. Treballa hores extres per obtenir més diners. A posar-se en estat físic per perdre 5 quilos.
Capricornio
Avui es produeix un canvi significatiu al clima planetari del dia. Durant les properes dues setmanes l'energia astral en joc estarà projectant un sentiment de sensibilitat emocional intensa. En el teu cas, això tendeix a copejar amb més força el teu sentit dels valors. Podràs descobrir que sents la necessitat de fer una transformació conscient en aquest aspecte de la teva vida. No tinguis por del canvi.
Aquari
Avui podries voler festejar algú atesa la configuració planetària. Si estàs en una relació compromesa, t'allistaràs per afegir una mica més de condiment. Podries desitjar planificar una nit especial junts per demostrar quant li vols. Si no tens parella, podries tenir ànsies d'impressionar algú. Convida-la a una cita i canta-li una de les teves originals cançons d'amor!
Peixos
Avui es produeix un canvi significatiu al clima astrològic del dia. Durant aquest trànsit, que durarà algunes setmanes, notaràs que temes relacionats amb l'amor i el romanç prenen més intensitat que de costum. En el teu cas en particular, podries notar que estàs travessant una lleu transformació durant aquesta època pel que fa a les relacions.