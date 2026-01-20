AGENDA
LA PROPOSTA DEL DIA
‘EL NU I L’OBJECTE EMOCIONAL’
La mostra presenta l’estudi i la representació del diàleg que s’estableix entre el cos nu i un objecte. Hora: 18.30 h. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella.
CONFERÈNCIES
‘LAB D’INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA’
Aprenentatge radical per crear impacte. Laboratori internacional per activar equips col·laboratius per resoldre reptes reals amb metodologia finlandesa. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
VISITA
VISITA NOCTURNA A L’EXPOSICIÓ ‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER’
Visita comentada a l’exposició en què es podrà gaudir d’una selecció de peces arqueològiques que ens ajudaran a resseguir les vivències d’una civilització fascinant. Hora: 20 h. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
Les ciutats existeixen des de fa segles, però amb el temps han concentrat cada cop més població, convertint-se en espais més complexos. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 7 de març.
‘FIGURES DE L’EMPANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.
‘RESPIRS DE CANILLO’
Exposició de l’artista Naiara Escabias a Cal Federico. Canillo. Fins al 31 de març.