HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Les pressions per aconseguir acabar les tasques pendents i començar-ne de noves provoquen que les emocions s'exaltin. És probable que tothom, inclòs tu, se senti nerviós i estressat, i les baralles puguin esclatar. Potser seria millor que mantinguessis els teus ulls i la teva ment centrats en les tasques a mà i no en les petites disputes que succeeixen al teu voltant. Això fa que la pressió arterial baixi i tranquil·litza els que desitges impressionar.
Taure
L'energia frustrada que resulta de la incapacitat de posar els teus plans en acció podria posar-te els nervis de punta avui i podries tenir la temptació de ficar-te en baralles mesquines amb què t'envolten. Tracta de trobar sortides alternatives per a la teva energia per evitar aquesta trampa. També hi ha el perill que poguessis realitzar accions impulsives sense pensar-les en absolut. Recorda que t'has de detenir i pensar abans d'actuar, en cas contrari, els teus esforços podrien resultar en va.
Bessons
L'excés de treball, la tensió resultant i la tensió nerviosa poden provocar-te febre o mals de cap avui. Per tant, podria ser una bona idea començar el dia marcant-te el teu ritme i concentrant-te en qualsevol tasca que sigui més urgent. No et preocupis si has de deixar alguna cosa per més tard. Hi ha la possibilitat que persones properes es fiquin en discussions força acalorades. Evita aquestes situacions. Això només farà que et sentis pitjor.
Cranc
Si ets en una classe o et trobes en qualsevol tipus d'activitat de grup o situació social, prepara't per baralles amb la gent. Pots trobar-ho extremadament inútil i contraproduent, i podries tenir la temptació de tractar d'intervenir i posar fi a la situació. El millor és mantenir-se'n al marge. Desfes-te de la teva frustració caminant fins a casa. Et sentiràs millor gràcies a això.
Lleó
La frustració i l'enuig amb altres persones del teu cercle podrien fer que surtis i t'alliberis d'aquesta energia gastant un munt de diners. Pots excedir-te amb el menjar o la beguda, ja que podries cedir a la compra per impuls. Dóna't algun caprici, però sense passar-te. No et vols provocar un malestar estomacal, i no vols tornar a la botiga coses que no vols. En comptes d'això, fes una mica d'exercici o dedica les passions a activitats creatives.
Verge
Un major nivell d'irritabilitat i frustració podrien temptar-te a rescabalar-te amb els teus amics, fills o parella. Probablement estiguis sentint una energia especial que té poca o cap sortida. En dies com aquest és possible que vulgueu considerar córrer, anar al gimnàs o prendre una classe d'exercicis aeròbics. Això li pot proporcionar una sortida a la teva energia i produir endorfines que anul·lin l'estrès i la tensió.
Balança
Un conflicte entre les obligacions professionals i les responsabilitats familiars es podria presentar avui. És probable que et sentis totalment impotent en aquesta situació, cosa que podria provocar que et sentis irritable i tinguis mal humor. Tracta de pensar amb claredat i de trobar una solució per al teu dilema, i després actua en conseqüència. Evita la temptació de barallar-se amb els altres. A la nit, surt a ballar! Treu una mica d'aquesta energia frustrada.
Escorpí
Trucades telefòniques de persones que viuen en estats distants podrien portar-te algunes notícies força desconcertants. Això podria provocar una mica de ràbia dins teu, i podries estar sentir temptació a rescabalar-te amb la persona que truca. No facis això! Aquesta persona és probablement només el missatger. Alguns viatges curts podrien fer que t'hagis d'enfrontar amb un trànsit impossible. Si heu de sortir avui, és possible que arribeu més ràpid caminant.
Sagitari
Els malsons que se't presentin al llarg de la nit poden causar que et despertis sentint enuig sense motiu aparent. És possible que vulguis examinar els teus somnis i intentar analitzar-los per conèixer quina és la font de la teva ira i la millor manera d'eliminar-la. Desconcertants notícies sobre diners probablement resultin infundades, així que no perdis els estreps i ni t'estressis quan les escoltis.
Capricornio
És probable que la teva parella o un col·lega estigui en un estat d'ànim irritable avui i que trobis alguna cosa molesta. Tingues en compte que l'estat d'ànim d'aquesta persona probablement té poc o res a veure amb tu, o qualsevol cosa que hagis dit o fet. Simplement manteni't fora del teu camí fins que l'hagis superat. Aquest no és un bon dia per donar o assistir a esdeveniments socials o fins i tot acceptar invitacions. Espereu fins demà!
Aquari
Massa tasques pendents avui podrien fer que sentis pressió per acabar-les, creant estrès i tensió innecessàries. Pren-te el teu temps i no et preocupis si n'has de deixar algunes per demà. Probablement t'estiguis sentint més sensible del que és habitual, per la qual cosa podries notar els estats d'ànim de la gent que t'envolta. Pren-te descansos periòdics i surt a fer una passejada. Això t'hauria d'ajudar a aclarir el cap i fer que les coses siguin més fàcils per a tu.
Peixos
Els nivells emocionals són alts entre els membres d'un grup de què ets part a mesura que els desacords es converteixen en baralles. No t'hi fiquis perquè no et farà cap bé. Anota les teves impressions i comparteix-les amb els altres en un altre moment quan els ànims s'hagin refredat. Podries trobar-te volent fer un darrer esforç cap a l'èxit d'una meta personal, però podria passar que forces fora del teu control et bloquegin. Tracta de ser pacient!