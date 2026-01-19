AGENDA
El que penses... et crea
LA PROPOSTA DEL DIA
‘EL QUE PENSES... ET CREA’
Una xerrada reveladora per comprendre la ment i transformar-la amb intenció. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
‘LEINN: EMPRÈN, LIDERA I INNOVA MENTRE VIATGES PEL MÓN’
Un grau universitari basat en l’aprenentatge vivencial i l’emprenedoria en equip. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
LLETRES
‘PROSA DE COMBAT’
Una edició que revela els textos de Manuel de Pedrolo. Amb Àlvar Valls, Cerni Escalé i Júlia Ojeda. Hora: 19 h. Llibreria La Trenca. Andorra la Vella.
MÚSICA
COTA 1300
Vibraràs amb una selecció musical pensada per gaudir-la a l’aire lliure: música ambiental de qualitat i sessions de DJ. Hora: de 16.30 a 21 h. Plaça la Closa. Ordino.
EXPOSICIONS
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
Les ciutats existeixen des de fa segles, però amb el temps han concentrat cada cop més població i s’han convertit en espais més complexos. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’Exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 7 de març.
‘FIGURES DE L’EMANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes.
‘RESPIRS DE CANILLO’
Respirs de Canillo de l’artista Naiara Escabias a Cal Federico de Canillo.