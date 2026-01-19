TELEVISIÓ
Gir dramàtic
Kaley Cuoco protagonitza ‘Vanished’, una minisèrie de suspens ambientada a França que consolida la preferència de l’actriu cap a papers més foscos.
Kaley Cuoco tornarà a la petita pantalla amb una nova minisèrie de suspens després de la cancel·lació de Basado en una historia real, una producció que no tindrà continuïtat més enllà de la segona temporada. L’actriu nord-americana, que va assolir una gran popularitat amb The Big Bang Theory, consolida així la seva aposta pels relats de to més fosc, allunyats de la comèdia que la va fer mundialment coneguda.
L’anterior projecte de l’actriu, ‘basado en una historia real’, ha estat cancel·lat
El nou projecte es titula Vanished i està format per quatre episodis. La ficció se centra en un matrimoni que viatja a París per passar uns dies de descans. La situació canvia radicalment quan l’home desapareix de manera inexplicable durant un trajecte en tren cap al sud de França. A partir d’aquest moment, la protagonista es veu obligada a iniciar una recerca desesperada que la porta a descobrir indicis inquietants i a replantejar-se la veritable identitat de la seva parella.
La sèrie arribarà a europa de la mà de prime video, en data encara per concretar
La sèrie combina elements de thriller psicològic amb drama personal, i construeix el relat a partir de la tensió creixent i les vivències de la protagonista. A mesura que avança la història, el misteri es va ampliant i apareixen nous personatges i situacions que compliquen encara més la investigació, en un entorn marcat per la desconfiança.
El repartiment es completa amb noms com Sam Claflin, Karin Viard i Matthias Schweighöfer, entre d’altres. Vanished es va rodar en diverses localitzacions franceses durant la primavera del 2025, aprofitant escenaris urbans i paisatges del sud del país per reforçar l’atmosfera de la sèrie.
L’estrena està prevista el mes vinent als EUA a la plataforma MGM+, mentre que a Europa arribarà posteriorment –en una data encara per determinar–, a través del servei d’Amazon Prime Video.