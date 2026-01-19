CARTELLERA
28 años después: el templo de los huesos
Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.
CINEMES ILLA CARLEMANY
28 años después: el templo de los huesos 17.45 20.00 21.30**
El hombre menguante 20.00* 22.00
Frontera 21.15***
La asistenta 19.15 21.45
Rental family 17.15 22.15
Avatar 3: Fuego y ceniza 17.15**** 20.15****
Abuela tremenda 18.00
Zootrópolis 2 17.30
Song sung blue 22.15
El médico II 17.30
CINEMES GUIU
28 años después 20.15
Nouvelle vague 20.00
El polletllebre 18.15