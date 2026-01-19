CARTELLERA

28 años después: el templo de los huesos

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.


Redacció







CINEMES ILLA CARLEMANY

28 años después: el templo de los huesos 17.45 20.00 21.30**

El hombre menguante 20.00* 22.00

Frontera 21.15***

La asistenta 19.15 21.45

Rental family 17.15 22.15

Avatar 3: Fuego y ceniza 17.15**** 20.15****

Abuela tremenda 18.00

Zootrópolis 2 17.30

Song sung blue 22.15

El médico II 17.30

CINEMES GUIU

28 años después 20.15

Nouvelle vague 20.00

El polletllebre 18.15

