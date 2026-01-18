AGENDA
‘FIGURES DE L’EMANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. La mostra convida a reflexionar sobre el paper de l’art urbà com a espai de memòria i lluita. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.
VIANDA DE SANT ANTONI
13 h. Encants de Sant Antoni
13.30 h. Benedicció dels animals i repartiment de la Vianda.
Plaça del Telecabina. Canillo.
ELS ENCANTS I ESCUDELLA DE SANT ANTONI
L’Escudella de Sant Antoni i dels Encants torna a Encamp amb una nova edició de la festivitat popular. Plaça de Sant Miquel. Encamp.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER’
Exposició de peces arqueològiques que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.
‘EL NU I L’OBJECTE EMOCIONAL’
Representar el cos humà és un dels pilars de l’aprenentatge del dibuix. La mostra presenta l’estudi i la representació del diàleg que s’estableix entre el cos nu i un objecte. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 27 de febrer.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
L’exposició combina Playmobil i màpings per representar quatre ciutats que han trobat alternatives a l’hegemonia del cotxe particular. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. A través d’onze autors i nou fons fotogràfics, el públic podrà viatjar per la mirada d’una època i descobrir visions personals que abasten setanta anys d’història contemporània del Principat.
Sala d’Exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 7 de març.
‘RESPIRS DE CANILLO’
Exposició de l’artista Naiara Escabias a Cal Federico de Canillo. Canillo. Fins al 31 de març.