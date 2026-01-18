TELEVISIÓ
Distopia renovada
Netflix confirma una vuitena temporada de ‘Black Mirror’ i consolida una de les seves sèries més icòniques. Charlie Brooker avança que ja treballa en els nous relats.
Netflix acaba de confirmar la renovació de Black Mirror per a una vuitena temporada, garantint la continuïtat d’una de les sèries més influents del panorama televisiu internacional. La ficció creada per Charlie Brooker, convertida en sinònim de distopia tecnològica i crítica social, continuarà formant part de l’aposta estratègica de la plataforma, tot i que encara no s’ha anunciat una data concreta d’estrena per als nous episodis.
La ficció mantindrà intactes els elements que l’han definit fins ara
El creador britànic ha avançat que ja treballa en els guions de la nova entrega i que la sèrie mantindrà intactes els elements que l’han definit des dels inicis: relats autoconclusius, una mirada àcida sobre la tecnologia i una capacitat constant per incomodar l’espectador. Brooker ha deixat clar que l’objectiu és seguir explorant situacions que, tot i semblar extremes o futuristes, connecten directament amb el present. “Black Mirror tornarà i espero que sigui més Black Mirror que mai”, ha avançat. “Arriba just a temps perquè la realitat ens atrapi. És molt emocionant. Aquesta part del meu cervell ja està activa i treballa a tota màquina”, ha afegit.
La plataforma guarda en secret el calendari de producció dels nous episodis
Des del seu debut el 2011, Black Mirror ha evolucionat en format, to i ambició, i ha passat de ser una producció de culte a convertir-se en una marca global dins de Netflix. Al llarg de les diferents temporades ha abordat qüestions com la intel·ligència artificial, la vigilància digital, la dependència de les xarxes socials o la manipulació mediàtica, sovint anticipant debats que anys després s’han fet centrals.
De moment, la plataforma manté en secret el nombre d’episodis i el calendari de producció de la vuitena temporada. Malgrat aquesta manca de detalls, la confirmació del retorn de Black Mirror reforça la vigència d’una sèrie que, més d’una dècada després del seu naixement, continua sent capaç de generar debat, expectació i reflexió al voltant de la relació cada cop més complexa entre tecnologia i societat.