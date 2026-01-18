28 años después: el templo de los huesos

CINEMES ILLA CARLEMANY

28 años después: el templo... 12.30 15.45 18.00 20.15 21.30**

El hombre muenguante 12.15** 18.00 20.00*

Frontera 16.00***

La asistenta 12.15 16.15 19.00 21.30

Rental Family 16.00

Avatar 3: Fuego y ceniza 11.30**** 17.15**** 19.30****

Abuela tremenda 11.45 15.30 17.45

Zootrópolis 2 12.00 15.45 17.45

El médico II 20.00

CINEMES GUIU

28 años después: el templo... 17.00 19.00

Nouvelle vague 19.15

Polletllebre 17.15

