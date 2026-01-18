28 años después: el templo de los huesos
Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.
CINEMES ILLA CARLEMANY
28 años después: el templo... 12.30 15.45 18.00 20.15 21.30**
El hombre muenguante 12.15** 18.00 20.00*
Frontera 16.00***
La asistenta 12.15 16.15 19.00 21.30
Rental Family 16.00
Avatar 3: Fuego y ceniza 11.30**** 17.15**** 19.30****
Abuela tremenda 11.45 15.30 17.45
Zootrópolis 2 12.00 15.45 17.45
El médico II 20.00
CINEMES GUIU
28 años después: el templo... 17.00 19.00
Nouvelle vague 19.15
Polletllebre 17.15