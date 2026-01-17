HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
L'ús d'ordinadors, ja sigui per augmentar els teus ingressos o administrar els teus diners, pot haver estat impossible d'entendre per a tu, però avui és probable que comencis a comprendre això ràpidament. La teva practicitat natural s'uneix amb el teu intel·lecte i la teva intuïció per proporcionar-te un avantatge que no sols tenir. Si avui et concentres en laprenentatge de tot, probablement seguirà sent útil per a tu durant molt de temps. Mans a l'obra!
Taure
L'intel·lecte i els sentiments estan totalment units avui, sobretot quan són amics. La teva comprensió bàsica dels altres també és millorada per un sentit més agut de la intuïció. És possible que t'interessis per una causa d'alguna mena, potser metafísica, social, ecològica o de caràcter humanitari. Podria haver-ne més d'una que et sembli atractiva en aquests moments. Fes servir les teves capacitats mentals i emocionals ampliades per discernir què és el millor per a tu.
Bessons
Un canvi de mentalitat enfocat i pràctic, reforçat per la intuïció, pot ser de gran ajuda avui en considerar assumptes professionals. Hi ha un canvi a la vista i és possible que vulguis considerar amb cura les diferents opcions que tens disponibles. No obstant, no creguis que t'has d'afanyar a prendre una decisió. Podria ser una bona idea deixar que les diferents possibilitats reposin al teu subconscient durant un o dos dies.
Cranc
Probablement no hauràs de passar molt de temps a casa avui. El més probable és que vulguis estar fora de casa, potser en una gran reunió, potser simplement passejant pel carrer veient la gent passar. T'arribaran percepcions i revelacions de què probablement podràs treure més sentit que habitualment, perquè la ment i els sentiments s'uneixen en una associació molt eficaç. Anota les teves idees! Gaudeix del teu dia.
Lleó
La teva imaginació està volant alt avui. L'intel·lecte i la intuïció s'uneixen en una unió viva i explosiva en què el tot és definitivament més gran que la suma de les parts. No malbaratis aquesta energia. Estigues ocupat/da i treballa en qualsevol projecte creatiu en què t'hagis involucrat, o en comença un si no ho has fet encara. Pot ser que aquesta energia no torni a aparèixer durant algun temps i voldràs treure'n el màxim profit. Diverteix-te fent-ho!
Verge
Avui podries tenir al cap la idea de viatjar i podries jugar amb la idea de realment prendre't temps lliure i anar a algun lloc que sempre has volgut visitar. Un amic o una parella pot desitjar que us acompanyis. Lúnic problema podria ser esbrinar quin lloc tens més ganes de veure. Això podria implicar una decisió força difícil. No deixis que es converteixi en una obsessió. Segueix el teu cor.
Balança
Alguns somnis inusuals poden venir aquesta nit, i et pots despertar amb la idea que són molt importants. Les imatges han de ser molt clares, però, i probablement no tindràs gaires problemes descobrint el que signifiquen. L'intel·lecte s'uneix amb la intuïció avui en una ràfega de perspicàcia. Treu el màxim partit d'aquest avantatge ara i després decideix la millor manera d'actuar en relació amb les teves revelacions.
Escorpí
Relacions de tota mena haurien d'estar prosperant en aquest moment. La ment i les emocions s'uneixen en una associació benèfica, cosa que et permet augmentar la teva comprensió en relació amb les persones properes a tu. Les relacions amoroses en particular s'enforteixen, com la comprensió dels valors, actituds i motivacions de la teva parella esdevenen més clares per a tu. Feu que les vostres noves idees siguin conegudes per tot el món que us envolta, preferiblement d'una manera subtil i no verbal. Això últim pot semblar condescendent.
Sagitari
La feina de tota mena es fa molt més ràpida quan els amics o familiars s'uneixen per ajudar-te. Ho has fet possible perquè el teu intel·lecte s'ha unit a les teves emocions en l'enfortiment de la comunicació amb els altres. La vella dita, "pots atreure més mosques amb mel que amb vinagre" és molt cert, i avui te n'adonaràs. Després que les tasques s'hagin completat, improvisa una festa!
Capricornio
L'amor floreix avui a mesura que la comunicació amb la teva parella es veu reforçada per una comprensió més gran de les dues parts. Se senten més a gust a la presència de l'altre, i projecten un front unit quan hi ha altres persones presents. En algun moment, tots dos probablement sortiran amb un grup d'amics. Espera algunes discussions interessants i fascinants amb els altres que probablement continuïn una vegada que estiguin tot sol. Diverteix-te!
Aquari
Alguns visitants podria arribar al teu espai avui, potser per discutir assumptes dinterès per a tots. Alguns desacords intensos podrien sorgir, però seràs capaç d'aconseguir que no sorgeixin problemes. Un intel·lecte reforçat per la intuïció permet comprendre i explicar idees complexes, i també seràs capaç d'acabar amb els malentesos abans que arribin a produir-se. El bon menjar també podria ajudar a suavitzar les irritacions.
Peixos
Si us agraden els ordinadors i l'Internet, pots esperar passar un munt de temps avui mirant a la pantalla. Potser feu disseny web, animació o escrivint però sigui el que sigui, probablement descobrireu que és notablement millor que el que sols fer. L'intel·lecte s'uneix amb la intuïció per produir inspiració i coneixement. En treu el màxim partit ara i és possible que desenvolupis noves i duradores habilitats.