TELEVISIÓ
Màgia sonora
Hans Zimmer escriurà la música de la nova sèrie de ‘Harry Potter’ que prepara HBO. Treballarà amb Kara Talve i Anze Rozman, del col·lectiu Bleeding Fingers Music
El compositor Hans Zimmer serà l’encarregat d’escriure la banda sonora de la sèrie de Harry Potter, que veurà la llum a HBO Max l’any vinent. L’autor de la música de films com Gladiator, Interstellar o El cavaller fosc s’encarregarà de la banda sonora juntament amb Kara Talve i Anze Rozman, dos membres del col·lectiu musical Bleeding Fingers.
El compositor, de 68 anys, ha treballat en més de 500 projectes de cine i televisió
“El llegat musical de Harry Potter és un punt de referència per a compositors de tot el món i ens sentim honorats d’unir-nos a un equip tan extraordinari en un projecte d’aquesta magnitud. No ens prenem aquesta responsabilitat a la lleugera”, ha assegurat Zimmer.
Nascut a Frankfurt fa 68 anys, Zimmer ha compost la banda sonora de més de 500 projectes en tots els mitjans. Al llarg de la seva carrera ha estat guardonat amb dos premis Oscar, tres Globus d’Or, quatre Grammy, i un American Music Award, entre d’altres.
La sèrie s’estrenarà l’any vinent i tindrà set temporades, una per cada llibre
Per la seva banda, Bleeding Fingers Music és un col·lectiu guanyador d’un premi Emmy, format per compositors excepcionals i amb una gran diversitat estilística que crea bandes sonores originals per al cinema, la televisió i formats multimèdia.
La sèrie de Harry Potter, que prossegueix el rodatge al Regne Unit, comptarà amb set temporades, una per a cada llibre de la saga, amb un pla de producció que s’allargarà aproximadament una dècada. Com a showrunner hi ha Francesca Gardiner, guionista i productora associada a títols de prestigi com Succession i Killing Eve, mentre que Mark Mylod, director habitual també de Succession i responsable d’episodis de Joc de trons, dirigeix diversos capítols i exerceix de productor executiu. El repartiment l’encapçalen Dominic McLaughlin, Arabella Stanton i Alastair Stout.