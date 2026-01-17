AGENDA
57a Escudella de Sant Antoni
LA PROPOSTA DEL DIA
57a ESCUDELLA DE SANT ANTONI
La confraria d’escudellaires, amb la col·laboració del Comú, prepararà prop de 3500 racions. Hora: 13 h. Plaça Guillemó. Andorra la Vella.
FESTES I TRADICIONS
ESCUDELLA DE SANT ANTONI 2026
11 h Missa. 12 h. Tradicionals encants populars. 13 h. Escudella popular
Plaça de l’Església. La Massana.
ESCUDELLA DE SANT ANTONI
Repartiment de la tradicional Escudella de Sant Antoni. Hora: 13.00 h. Plaça dels Dos Valires. Escaldes-Engordany.
TEATRE I DANSA
ESBART LAUREDIÀ
Mostra de l’Esbart 2026. Amb els grups d’iniciació, infantils 1 i 2 i juvenils. Hora: 18 h. Vestíbul del Centre Cultural Lauredià. Sant Julià de Lòria.
ACTIVITATS INFANTILS
CONTACONTES EN PORTUGUÈS
Explicació de contes infantils a càrrec de Carina dos Santos, Goreti Escudeiro i Carla Costa en llengua portuguesa. Hora: 10.30 h. Biblioteca Pública de Govern. Andorra la Vella.
‘SEGUINT EL RASTRE DELS DINOSAURES’
Com devien ser les passes dels antics dinosaures? Ens posarem en la seva pell i, a través de l’estampació, crearem petjades que ens transportaran a mons antics i del tot imaginaris. Hora: de 10.30 a 11.30 h i de 12 a 13 h. Escola d’Art. Sant Julià de Lòria.
TEATRE D'OMBRES
En aquest taller familiar utilitzarem materials reciclats per tal de construir un teatret màgic que et podràs emportar a casa. Hora: 16 h. MW Museu de l’Electricitat. Encamp.
TALLERS
‘ART&TÉ’
Te, pintura tradicional i cal·ligrafia xinesa, a càrrec de Lovedrinktea amb la col·laboració de Dolors Vila. Hora: de 10.30 h a 12.30 h. Museu Casa Rull. La Massana.
TALLER DE COL·LODIÓ HUMIT
Aquest taller intensiu permetrà descobrir un dels processos fotogràfics més emblemàtics de la segona meitat del segle XIX, utilitzat per documentar expedicions, arquitectura i conflictes com la guerra de secessió americana. Hora: 10 h. Sala d’exposicións del Govern d’Andorra. Andorra la Vella.
‘RITUAL FUNERARI: PREPARANT EL MÉS ENLLÀ’
Activitat per conèixer el procés de la momificació, la processió funerària i el culte al difunt a l’antic Egipte. En aquest ritual, tothom hi tindrà un paper. Hora: 17 h. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.
MÚSICA
VIBRAND MUSIC
Vine a carregar la teva energia a ritme de funk, disco, swing, jazz, pop i soul. Hora: 21 h. Hotel Sant Gothard. La Massana.