CARTELLERA

28 años después: el templo de los huesos

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.

Redacció

CINEMES ILLA CARLEMANY

28 años después: el templo... 12.30 15.45 18.00 20.15 21.30**

El hombre muenguante 12.15** 18.00 20.00* 22.00

Frontera 16.00***

La asistenta 12.15 16.15 19.00 21.30

Rental Family 16.00 20.00

Avatar 3: Fuego y ceniza 11.30**** 17.15**** 19.30****

Abuela tremenda 11.45 15.30 17.45

Zootropolis 2 12.00 15.45 17.45

Song sung blue 22.15

El médico II 22.15

CINEMES GUIU

28 años después: el templo... 18.00 20.00

Nouvelle vague 20.15

Polletllebre i el secret de la... 18.15

