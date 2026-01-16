HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Una bona notícia, encara que sorprenent, sobre un grup del qual en pots ser part, et podria arribar avui. Potser les activitats de recaptació de fons han tingut més èxit del que pensaves, o potser t'arribarà un reconeixement. No obstant això, pot ser que necessitis completar una gran quantitat de paperassa abans que això pugui funcionar per a tu. Contractes o altres documents legals podrien estar involucrats. A la nit, surt amb els teus amics a celebrar.
Taure
Algunes notícies pertorbadores pel que fa a diners et podrien provocar una mica d'indecisió avui. Potser un xec que has estat esperant que no ha arribat a temps, o potser el banc ha comès un error informàtic en relació amb el teu compte. No és res que no es pugui arreglar, tot i que serà una molèstia fer totes aquestes trucades telefòniques. Bàsicament, tot hauria d'anar molt bé per a tu. Això és només un obstacle temporal.
Bessons
Un revés temporal en relació amb la teva carrera podria fer que sentis una mica de desorientació en aquests moments. Podria tenir relació amb algun tipus d'equipament modern. No facis una bogeria, això és només temporal i es redreçarà. La teva pròpia determinació, eficiència i habilitats pràctiques haurien d'haver-se'n ocupat ràpidament. Bàsicament, t'estàs sentint molt optimista respecte al futur i no és probable que aquesta energia canviï a curt termini.
Cranc
Avui pot començar sent un dia molt frustrant. Prepara't! Potser l'equip amb què treballes de sobte deixi de funcionar i arreglar-ho podria trigar algun temps. Una separació temporal duna parella romàntica també pot ser decebedora. Pots tenir una gran quantitat denergia física per a la qual tens poca sortida immediata. Fa una llarga passejada. Això no només podria proporcionar una sortida denergia sinó també aclarir el teu cap.
Lleó
El teu nivell d'inspiració artística avui és molt alt. Els somnis o la meditació poden haver creat idees espirituals i revelacions per a tu, i els pots haver oblidat ràpidament en sortir del somni o estat de meditació. Això pot ser molt frustrant per a tu! Tracta d'anotar aquestes idees, encara que només recordes fragments. En realitat, això pot ajudar a portar-les a la superfície una altra vegada. De tota manera voldràs mantenir un registre de tot això.
Verge
Un lliurament que estaves esperant podria endarrerir-se, provocant que et preguntis si es podria haver perdut. No s'ha perdut, només s'ha endarrerit. Malauradament, no hi ha gaire cosa que puguis fer a més d'esperar. L'equipament que utilitzes a la feina podria fer-se malbé avui i necessitaràs que el reparin. Això podria endarrerir-te a la feina i provocar-te ànsia. Tracta de trobar alguna cosa més a fer!
Balança
Avui és molt probable que us sentiu particularment sexi i amb desitjos d'una trobada romàntica. Podries fins i tot tenir una cita candent programada. Tot i això, no et sorprenguis si ha de ser posposada per raons alienes a la teva voluntat o la de la teva parella. Si no podeu fer una altra cosa, podríeu intentar sublimar aquests sentiments a través d'activitats creatives. Les novel·les i pel·lícules apassionants també podrien ser una bona sortida, encara que mai tan bona com la realitat.
Escorpí
Avui, un visitant podria tenir alguns problemes i podria arribar a la porta buscant consell i simpatia. Podria tenir alguna altra notícia que sigui una sorpresa per a tu. Una crisi a la feina pot fer que sigui necessari que tu o la teva parella passin la major part del dia fora de casa i lluny de la família. Això pot ser frustrant, especialment si heu de cancel·lar els vostres plans. Tingues paciència.
Sagitari
Les tasques de qualsevol mena són propenses avui a semblar com si fossin els treballs d'Hèrcules. L'excés de treball i la tensió nerviosa podrien fer que sentis cansament, i podria ser una bona idea que et prenguis una mica de temps tot sol per descansar. Si no pots fer això, almenys intenta prendre't les coses amb calma. Alguns canvis inesperats a la teva comunitat poden provocar els comentaris dels teus veïns. Assegureu-vos de revisar els fets abans de treure qualsevol conclusió.
Capricornio
A la ment d'un amic o amant podrien estar passant assumptes de diners i potser busquin el teu consell. Un projecte de creació d'algun tipus pot requerir una despesa més gran de diners, temps o altres recursos del que originalment pensaves i això podria crear el dubte de si seràs capaç de continuar amb això. Pot ser que necessitis retallar alguna despesa, però hauries de ser capaç de completar el que estava previst.
Aquari
Pot ser que tinguis visites, o fins i tot una cita candent programades per a aquesta nit, però a meitat de la tarda és possible que sentis massa cansament i et preguntis si les hauries de cancel·lar. El millor és no complicar les activitats. Pren-te un cafè o un aperitiu a casa en lloc de sortir per ells a la botiga. És probable que la teva nit estigui plena de converses interessants i estimulants, per això t'alegraràs de seguir amb els teus plans.
Peixos
Pot ser que els lliuraments que esperes s'endarrereixin. Avui et pots assabentar d'una cosa sorprenent sobre un veí o familiar, i la xafarderia es pot propagar molt ràpidament a través de la teva comunitat. Això podria fer-te trontollar tot i que podria ser exagerat. Podries visitar unes poques persones properes, o passar molt de temps al telèfon tractant d'esbrinar la veritat. No et creguis totalment qualsevol cosa que escoltis avui.