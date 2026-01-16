AGENDA
'El nu i l'objecte emocional'
LA PROPOSTA DEL DIA
'EL NU I L'OBJECTE EMOCIONAL'
Representar el cos humà és un dels pilars de l’aprenentatge del dibuix. La mostra presenta l’estudi i la representació del diàleg que s’estableix entre el cos nu i un objecte. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 27 de febrer.
TALLERS
TALLER DE COL·LODIÓ HUMIT
Aquest taller intensiu (20 hores) permetrà descobrir un dels processos fotogràfics més emblemàtics de la segona meitat del segle XIX, utilitzat per documentar expedicions, arquitectura i conflictes com la guerra de secessió americana. Hora: 10 h. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘SOLO’ D’OSCAR MARTIN
Útim dia de l’exposició que fa un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry. Museu del còmic. La Massana.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.
‘RESPIRS DE CANILLO’
L’Exposició de l’artista Naiara Escabias a Cal Federico de Canillo. Canillo. Fins al 31 de març.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
L’exposició combina Playmobil i mappings per representar quatre ciutats que han trobat alternatives a l’hegemonia del cotxe particular. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’Exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 7 de març.
‘FIGURES DE L’EMPANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.