Nou èxit a Netflix
La minisèrie ‘Él y Ella’ arriba al número 1 de la plataforma en 75 països en pocs dies. Un thriller psicològic que confronta dues mirades sobre un mateix crim.
La nova minisèrie Él y Ella s’ha situat en pocs dies entre els continguts més vistos de Netflix i ha escalat fins al número 1 en 75 països, impulsada pel boca-orella i el consum en format marató. Estrenada a la plataforma el 8 de gener passat, la ficció adapta la novel·la homònima d’Alice Feeney i juga la carta del thriller psicològic amb un crim que torna a posar en contacte dues persones amb un passat en comú.
La història gira entorn d’una exparella, Anna Andrews (Tessa Thompson), una periodista retirada de la televisió, i Jack Harper (John Bernthal), un detectiu policial. L’Anna torna al poble on va créixer després d’assabentar-se d’un assassinat que sacseja la comunitat i decideix investigar pel seu compte. Jack, que és l’agent encarregat del cas, comença a sospitar de les motivacions de l’Anna i la investigació es converteix en una batalla de versions i sospites creuades. Netflix la presenta com un relat de suspens sostingut, amb una mirada doble –la d’ella i la d’ell– sobre el mateix cas, en una narració que explota la desconfiança, la memòria i les versions contradictòries.
El projecte s’ha concebut com una sèrie limitada de sis episodis i ha reunit un repartiment coral que inclou, entre d’altres, Pablo Schreiber, Marin Ireland, Sunita Mani, Rebecca Rittenhouse, Crystal Fox, Chris Bauer i Poppy Liu, amb Thompson també com a productora executiva. El dispositiu dramàtic combina el misteri clàssic amb tensió emocional, aprofitant el pes del passat dels protagonistes i el cercle de relacions del poble on transcorre l’acció.
L’ascens al capdamunt dels rànquings s’ha reflectit en mètriques externes i seguiments de popularitat: FlixPatrol la situava com a número 1 global l’endemà de l’estrena i amb lideratge en desenes de països, un indicador especialment rellevant per a una sèrie limitada.