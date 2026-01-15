TELEVISIÓ
Retorn a la consulta
Apple TV+ estrena el 28 de gener la tercera temporada de ‘Terapia sin filtro’, marcada per la tornada de Michael J. Fox a la televisió després de sis anys.
La sèrie Terapia sin filtro tornarà a la graella d’Apple TV+ el 28 de gener amb l’estrena de la tercera temporada, que consta d’onze episodis. La ficció, que ha sabut consolidar una bona reputació tant entre el públic com entre la crítica, continuarà explorant l’equilibri entre comèdia i drama a partir de les relacions personals i professionals dels protagonistes.
Creada per Bill Lawrence, Jason Segel i Brett Goldstein, la història gira entorn de Jimmy Laird, un terapeuta que, després de la mort de la seva esposa, decideix trencar les normes de la seva professió i implicar-se de manera directa en la vida dels pacients. Aquesta premissa ha permès a Terapia sin filtro abordar qüestions com el dol, la salut mental i la necessitat de seguir endavant, sempre amb un to contingut i accessible.
La ficció ha sabut consolidar el prestigi entre crítica i públic
Una de les principals novetats de la nova temporada és la participació de Michael J. Fox, que torna a actuar en una sèrie de televisió després d’haver anunciat la retirada l’any 2020. La seva incorporació té un valor simbòlic destacat, especialment perquè la sèrie ja havia tractat la malaltia de Parkinson a través del personatge interpretat per Harrison Ford, que reprèn el seu paper com a veterà terapeuta i mentor del protagonista.
Harrison Ford i Jason Segel tornen a encapçalar el repartiment
El repartiment principal es manté amb Segel i Ford al capdavant, acompanyats de Jessica Williams, Christa Miller, Lukita Maxwell, Michael Urie i Ted McGinley, entre d’altres. Amb aquesta tercera temporada, Terapia sin filtro aspira a aprofundir en l’evolució emocional dels personatges i a reforçar el seu lloc com una de les produccions més sòlides del catàleg de la plataforma d’estríming d’Apple.