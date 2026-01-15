'Processos antics aplicats a la fotogràfica contemporània'

AGENDA
‘CONFERÈNCIA SOBRE PROCESSOS ANTICS APLICATS A LA FOTOGRAFIA CONTEMPORÀNIA’
El fotògraf Israel Ariño oferirà una aproximació als processos fotogràfics del segle XIX a partir del treball d’autories contemporànies que comparteixen imaginari, intencions i referents amb els pioners de la fotografia. Hora: 19 h. Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella.
CONFERÈNCIES
‘MENS SANA IN CORPORE SANO’, AMB DAVID MURIAS
Vivim accelerats, hiperconnectats i sovint desconnectats de nosaltres mateixos. Aquesta conferència t’ofereix una pausa necessària per repensar com vius, com et cuides i cap a on vas. Hora: 19.30 h. Auditori del Palau de Gel d’Andorra. Canillo.
‘EL CONJUNT FAMILIAR DE NIKARE. UN ESTUDI EN CLAU DE GÈNERE’
Conferència que analitzarà, a partir d’un grup escultòric del Regne Antic, temes transversals com ara les masculinitats, les feminitats, la vellesa, la infància, l’embaràs i el naixement, entre d’altres. Hora: 19 h. Sala d’actes del comú. Escaldes-Engordany.
‘NEUROVENDES: CANVIA LA TEVA SORT EN VENDES’
Alguna vegada t’has preguntat per què un client diu que “ho pensarà” i mai no torna? La resposta no està en el preu ni en el producte, sinó en com decideix el cervell. Horari: de 18 a 20 h. Hive Five Coworking. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
Les ciutats existeixen des de fa segles, però amb el temps han concentrat cada cop més població i s’han convertit en espais més complexos. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. CEE. Fins al 21 de febrer.
‘FIGURES DE L’EMPANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Fins al 13 de març.