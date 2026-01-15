HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Surt de la teva closca avui i intenta no ser tan distant. No trobaràs el camí exacte que desitges fins que exploris les diferents opcions. La bona notícia és que t'has d'estar sentint molt fort emocionalment, cosa que et dóna confiança per acostar-te a la gent amb autoritat, guanyant-te així el respecte i la fe en qualsevol projecte en què t'hagis involucrat ara.
Taure
T'estaràs preguntant per què tothom està tan sensible quan veus aquest com un dia normal. Sigues més tolerant amb altres persones quan pensis que no estan somrient de la mateixa manera que tu. Si vols que la gent confiï en tu, necessites provar que et pots posar al mateix nivell que ells.
Bessons
Pot ser que no sentis que pots començar el teu dia fins que hagis deixat clar a algú que tenen un problema que necessita ser tractat. Tens més quantitat de força emocional que de costum, i t'adonaràs que és important que t'aferris a aquest sentiment en contra de totes les probabilitats.
Cranc
No permetis que els petits comentaris irreflexius d'una altra persona arruïnin el teu dia. La gent pot ser una mica garrepa amb tot, des dels diners a les emocions i el temps amb els seus éssers estimats. Com més diguis a algú que s'equivoca, més rebutjarà el teu consell.
Lleó
Potser darrerament sentis una mica de cansament i esgotament. No et forcis a fer coses quan saps que el teu cos necessita descansar. Pot ser molt temptador sortir a divertir-te amb tothom. No vols perdre't ni una sola cosa que passi al teu voltant. Resisteix la temptació de fer cas omís als missatges importants que t'envia el teu cos. Veu més a poc a poc.
Verge
No malbaratis el teu temps amb una persona que no canviarà la teva ment sobre res. Aquest és un d'aquells dies en què podeu acabar perdent el temps i el de tots els altres en continuar insistint que les coses es facin d'una manera determinada.
Balança
El més probable és que hi hagi una persona al món que desesperadament vulgui estar més a prop teu. El conflicte podrà sorgir aquesta nit si no t'obres i deixes que aquesta persona s'hi acosti una mica més. Podria ser que tendeixes a tancar-te de manera ràpida amb una opinió contundent, però vés amb compte amb no espantar la gent totalment.
Escorpí
Pot ser fàcil per a tu aparèixer en una festa o contestar el telèfon quan saps que és el teu millor amic trucant amb bones notícies, però on ets quan les coses es posen difícils? Assegureu-vos de mostrar el vostre suport a les persones en totes les situacions.
Sagitari
Adona't que el teu estat interior és molt transparent per a la gent, simplement per l'expressió de la teva cara. No et pensis que els pots amagar coses als altres, especialment avui. És millor dir simplement el que sentis, encara que penses que a algú pot no agradar-li.
Capricornio
Les teves opinions poden ser fortes avui i et pots sentir al cim del món. Recorda, però, que hi ha altres persones que comparteixen el món amb tu, així que no les menyspreïs. Expressar els teus pensaments no hauria de ser cap problema, però lexpressió de les teves emocions pot ser un assumpte completament diferent.
Aquari
Adona't que és possible que controlis les accions d'altres persones sense ni tan sols saber-ho. Aquest és un d'aquells dies en què els rampells emocionals et poden explotar a la cara com a resultat de les reaccions dels altres a la teva pressió. No sentiu la necessitat d'assumir la responsabilitat dels actes de tots els altres.
Peixos
Aneu amb compte avui amb les circumstàncies inesperades. La bona notícia és que la teva actitud flexible és ideal per fer front als girs i voltes que probablement ofereixi aquest dia.