TELEVISIÓ
Guerra corporativa
Paramount demanda Warner per exigir transparència sobre l’acord amb Netflix. El litigi intensifica la lluita pel control d’un dels grans estudis de Hollywood.
Paramount Skydance ha presentat una demanda contra Warner Bros. Discovery (WBD) davant el Tribunal de Cancelleria de Delaware, exigint que la companyia rival faci públics els detalls financers i de valoració de l’acord que està negociant amb Netflix per a la seva adquisició per uns 82.700 milions de dòlars. El litigi forma part d’una escalada més ampla en la disputa per controlar un dels estudis més importants de Hollywood, després que la junta de WBD rebutgés reiteradament l’oferta d’adquisició hostil de Paramount –valorada en uns 108.400 milions de dòlars i 30 dòlars per acció– al·legant que, tot i ser superior sobre el paper, implicava riscos financers inacceptables per als accionistes.
La demanda de Paramount no solament exigeix transparència sobre com Warner ha valorat l’oferta de Netflix, sinó que també és part d’una estratègia per decantar l’opinió dels accionistes a favor de la seva pròpia proposta i en contra del pacte amb el gegant de l’estríming. Paramount sosté que la falta de dades detallades impedeix que els inversors prenguin una decisió informada, pel que demana al jutjat que obligui WBD a revelar els criteris de la junta i els càlculs darrere de la decisió de prioritzar Netflix.
Aquest moviment legal arriba després que Warner Bros. Discovery hagi rebutjat l’oferta de Paramount en diverses ocasions, subratllant que el pla implicaria un pes massa gran de deute i una major incertesa reguladora en comparació amb la transacció amb Netflix, a la qual el consell considera com una opció més segura i de valor més cert per als accionistes. Paral·lelament a la demanda, Paramount ha anunciat també la seva intenció de proposar candidats per al consell d’administració de WBD, en una batalla de poder pensada per reorientar l’empresa.
Warner ha replicat que la demanda de Paramount “no té fonament”, i que la seva prioritat és finalitzar l’acord amb Netflix, una transacció que maximitza el retorn per als accionistes. El litigi, que es desenvolupa en el context de la intensa competència pel control de continguts que defineix l’era de l’estríming, podria tenir repercussions significatives en el futur de les grans corporacions.