AGENDA
Andorra i la Unió Europea
CONFERÈNCIES
‘CAFÈ DE LA MORT’
Espai obert per parlar lliurement sobre la mort. Hora: 18.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
‘ANDORRA I LA UNIÓ EUROPEA’
Aquesta conferència explora la relació entre la Unió Europea i el Principat d’Andorra. Tot i no ser membre de la UE, però estar estretament vinculat a ella a través de diversos acords sectorials i un acord d’unió duanera, Andorra representa un model únic de cooperació. Hora: 19.30 h. Sala d’actes del Comú. Escaldes-Engordany,
EXPOSICIONS
‘SOLO’, D’OSCAR MARTiN’
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 de gener.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
Les ciutats existeixen des de fa segles, però amb el temps han concentrat cada cop més població, convertint-se en espais més complexos. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. CEE. Fins al 21 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’exposicions del Govern. Fins al 7 de març.
‘EL LONDRES DE VIRGINIA WOOLF’
Acull els originals que el pintor Arnau Sánchez Campamà ha realitzat per a les il·lustracions del llibre Londres, de Virginia Woolf, editat per Trotalibros. Biblioteca comunal. La Massana.
‘FIGURES DE L’EMPANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.