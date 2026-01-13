TELEVISIÓ
Triomf d’‘Adolescence’
La minisèrie de Netflix s’imposa a la 83 edició dels Globus d’Or amb quatre premis. ‘The Studio’ i ‘The Pitt’ completen el palmarès televisiu amb dos guardons.
El fenomen de Netflix Adolescence va triomfar aquest diumenge en els apartats de televisió dels Globus d’Or, amb quatre premis, seguit del drama mèdic The Pitt i de la comèdia The Studio, que van acumular dos guardons cadascun.
La sèrie sobre un jove de 13 anys detingut per l’assassinat d’una companya de classe es va endur el guardó a millor minisèrie, mentre que Owen Cooper i Stephen Graham es van alçar amb el Globus d’Or a millor actor i millor actor de repartiment. També Erin Doherty, que interpreta la psicòloga en el tercer capítol de la sèrie, es va endur el de millor actriu de repartiment.
Per la seva banda, The Studio, d’Apple TV+, i la sèrie de metges The Pitt, d’HBO Max, van guanyar en les categories de millor sèrie de comèdia o musical i de drama, respectivament.
Els protagonistes d’ambdues ficcions, Seth Rogen i Noah Wyle, també van rebre el reconeixement en els apartats de millor actor en sèrie de comèdia o musical i de drama. Amb el seu triomf, Wyle va arrabassar el Globus d’Or al mexicà Diego Luna, que estava nominat en la mateixa categoria per la interpretació de Cassian Andor a la sèrie de Disney+ Andor.
Per la seva banda, Rogen, que dona vida a un executiu de Hollywood a la sèrie que ell mateix va crear, va presumir del seu triomf davant figures consagrades de la comèdia en recollir el seu premi. “Crec que els altres nominats són increïbles. Steve Martin i Martin Short especialment. Recordo haver crescut veient-los tota la vida i pensant que algun dia els guanyaria”, va comentar, cosa que va provocar les rialles del públic.
Els premis a millor intèrpret femenina van recaure en Michelle Williams, pel seu treball a la minisèrie Dying for Sex; Rhea Seehorn, per Pluribus en drama; i, per segon any consecutiu, Jean Smart va tornar a pujar a l’escenari per recollir el Globus d’Or per la comèdia Hacks.
En cinema, Una batalla tras otra va alçar-se amb quatre premis en les categories de comèdia o musical. El film de Paul Thomas Anderson es va endur els reconeixements a millor pel·lícula, millor direcció, millor actriu de repartiment (Teyana Taylor) i millor guió. Per la seva banda, el film de Chloé Zhao sobre el jove William Shakespeare, Hamnet, va destacar en les categories de drama en endur-se els guardons a millor pel·lícula i millor actriu per a Jessie Buckley.
Wagner Moura va convertir-se en el primer intèrpret brasiler a guanyar un Globus d’Or per El Agente Secreto. La cinta del brasiler Kleber Mendonça Filho també es va imposar com a millor pel·lícula de parla no anglesa.