HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
S'ha de sentir especialment fort i saludable avui. És probable que l'impuls per fer exercici, especialment si ho fas en solitari ia l'aire lliure, t'ajudi a alliberar endorfines i per tant donar-te una injecció natural que podria portar a un nivell alt d'inspiració i intuïció. Quan hagis acabat, pot ser que sigui una bona idea seure en un parc, preferiblement a prop de l'aigua, cosa que et permeti relaxar-te.
Taure
Avui, potser et trobes rebent estranys missatges telepàtics d'una amistat que viu a certa distància de tu. Una trucada telefònica pot revelar que aquesta persona acaba de rebre una bona notícia, i que estava pensant a trucar-te! Aquesta probablement no serà lúnica experiència extrasensorial que tinguis avui.
Bessons
La inspiració creativa flueix lliurement avui, cosa que permet canalitzar-la de més d'una manera. Podria arribar-te una oportunitat de guanyar una quantitat important fent alguna cosa artística. Els estudis espirituals o metafísics poden estar involucrats.
Cranc
En general prefereixes acostar-te als esdeveniments amb una actitud pràctica i científica, però avui sents molta intuïció i més consciència sobre altres mons, per la qual cosa podria ser difícil aferrar-te a la teva manera de pensar habitual.
Lleó
Si has pensat en dedicar-te a l'estudi de l'astrologia, la numerologia, l'alquímia, les ciències ocultes o qualsevol altre, aquest és el dia per començar. L'adhesió científica als fets i les regles es combina amb una millora de les habilitats telepàtiques per aconseguir una habilitat creixent en aquests camps.
Verge
Alguns somnis força intensos i vius podrien inspirar-te a emprendre algun estudi en profunditat d'un tema que t'interessi específicament. Això podria involucrar les arts, la filosofia o la metafísica. Plans de viatge a un dels grans centres espirituals del món, com Jerusalem, Glastonbury o Vrindavana, podrien estar a la teva ment com a resultat.
Balança
Les relacions amoroses prenen una aura de conte de fades, del tipus de passió i sentit d'unitat associats amb Lancelot i Ginebra. Per tant, aquest hauria de ser un dia meravellós per tenir una vetllada íntima amb una parella romàntica. Et podries sentir tan en sintonia perquè diguin les mateixes paraules alhora.
Escorpí
Avui podeu assistir a més d'una activitat de grup o esdeveniment social que tingui a veure amb assumptes espirituals o metafísics. El teu sentit de la intuïció és molt alt, i el teu nivell de comprensió és especialment agut. Per tant, els conceptes que poden ser confosos en altres moments pot semblar avui tan clars com el vidre.
Sagitari
El treball intel·lectual o artístic pot requerir una gran quantitat de temps. El teu nivell d'inspiració és alt i tens propensió a tenir moltes idees que els altres trobarien beneficioses. També ets capaç de detectar els pensaments i sentiments dels que t'envolten abans que ells mateixos en siguin conscients.
Capricornio
L'estudi de la religió i els assumptes espirituals podria ser de particular interès per a tu avui. És probable que parlis dels teus coneixements i creences sobre aquests assumptes amb un amic proper, cosa que podria resultar força aclaridor per a tots dos.
Aquari
El més probable és que avui la comunicació amb els altres es doni a un nivell subtil i no verbal. Quan soni el telèfon, és possible que ja sàpigues qui és a l'altra banda de la línia, fins i tot abans de veure el número provinent. També pots captar telepàticament els pensaments dels altres.
Peixos
La inspiració extreta dels darrers esdeveniments religiosos o espirituals et podria fer escriure relats de les teves experiències, potser amb la idea d'algun dia publicar-los. La teva concentració podria ser intensa, ja que avui escriure no pot ser només una cosa creativa, sinó terapèutica.