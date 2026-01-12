TELEVISIÓ
‘Tomb Raider’, a punt
Amazon Prime Video confirma la incorporació de Sigourney Weaver al repartiment i tanca deu fitxatges més. El rodatge començarà el 19 de gener.
Sigourney Weaver serà a la sèrie de Tomb Raider. Un mes després de saber-se que la reconeguda actriu estava negociant la participació en aquesta nova megaproducció d’Amazon Prime Video, la plataforma n’ha confirmat la incorporació.
Weaver donarà vida a Evelyn Wallis, una dona misteriosa i de gran influència, interessada a explotar el talent de Lara Croft. Cal recordar que el paper protagonista ja és en mans de Sophie Turner, un dels primers fitxatges a confirmar-se.
A més, Prime Video ha anunciat deu incorporacions més al repartiment. Entre aquestes cal destacar les de Martin Bobb-Semple com a Zip, l’amic de tota la vida de Lara Croft i el seu suport tecnològic; Jason Isaacs, que interpretarà Atlas de Mornay, l’oncle de Lara; i Bill Paterson, que farà el paper de Winston, el majordom de la família Croft.
Completen l’elenc principal Jack Bannon, John Heffernan, Celia Imrie, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed i August Wittgenstein.
La creadora, guionista, productora executiva i co-showrunner Phoebe Waller-Bridge no ha amagat la seva satisfacció per la “gran quantitat de personatges icònics” que reunirà la sèrie. “Estic encantada d’haver pogut portar a la pantalla alguns dels favorits, tant personals com dels fans, i alhora presentar alguns de nous creats per nosaltres. Ni en els meus millors somnis m’hauria imaginat aquest repartiment!”, ha ressaltat.
D’altra banda, el director general d’Amazon MGM Studios, Peter Friedlander, ha assenyalat que “aquests nous membres del repartiment aporten una profunditat i una força increïbles” a una història que “sempre s’ha caracteritzat per una narrativa agosarada i uns personatges inoblidables”.
L’inici del rodatge està previst per al dia 19 d’aquest mes, i no es descarta que la producció pugui estrenar-se abans d’un any.