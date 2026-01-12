HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Un esdeveniment social festiu podria començar o consolidar una relació damor que podria durar molt de temps. Gent nova i interessant podria entrar a la teva vida, portant una conversa estimulant i informació útil. Algú a qui no has vist des de fa molt de temps podria aparèixer a escena i així tenir una feliç reunió.
Taure
Avui hauria d'estar experimentant un fort sentiment de satisfacció i alegria a la teva vida. Els assumptes de negocis i financers continuen anant bé, i la teva vida a casa sembla ser segura i estable. Podries estar pensant a invertir part dels teus recursos a casa teva.
Bessons
Les transaccions comercials al teu voltant haurien de ser assenyades i satisfactòries. Has de sentir seguretat financera en aquest moment, ja que els assumptes de carrera i diners continuen anant bé per a tu. El contacte amb amics, veïns i familiars ha de ser obert, agradable i honest.
Cranc
Si t'agrada la jardineria o qualsevol altra forma de treball amb la terra, és molt probable que passis avui molt de temps fent-ho. Un amic o membre de la família et pot ajudar. És probable que tot allò plantat avui creixi i prosperi, així que no et preocupis per les llavors que no germinin. Tot i això, pots passar massa temps fent-ho.
Lleó
Una comunicació càlida i amorosa podria arribar avui d'un vell amic o parella romàntica. Aquest podria ser el punt culminant del teu dia, sobretot perquè una carta o entrega que has estat esperant per molt de temps podria no venir. Un parent gran o veí pot trucar a la teva porta volent consell sobre alguna cosa.
Verge
Si has estat pensant en crear un jardí, aquest és un gran dia per fer-ho, ja que tot allò relacionat amb la terra que comenci avui és probable que prosperi. Els dubtes sobre la teva seguretat financera podrien estar a la teva ment. Probablement han sortit del no-res, ja que hi vas per bon camí.
Balança
Els familiars i amics es poden reunir per a una íntima reunió a casa teva o potser a casa d'un veí. En algun moment, espera una trucada telefònica emocionant. Has de sentir força seguretat en les relacions de tota mena, des de les associacions empresarials als amics íntims o parelles amoroses.
Escorpí
Un amic proper o un amant podria compartir un secret amb tu avui. Una persona gran pot ser part de les notícies, potser un autor o un polític en particular que admires. Podries sentir la inspiració per treballar en un projecte creatiu d'alguna mena, encara que el desavantatge podria ser que hi continuïs treballant durant massa temps i podries esgotar-te.
Sagitari
Algú a qui coneixes des de fa molt, però a qui no has vist en gaire temps de sobte podria tornar a escena. Aquesta persona podria assistir a un esdeveniment social o fins i tot visitar la teva família. Les amistats i els grups podrien donar suport ara i has de sentir molta seguretat amb ells.
Capricornio
Avui pots passar la major part del dia fora de casa amb la família o un grup d'amics. És possible que passis el dia a l'aire lliure, o que potser assisteixis a un concert o festival d'algun tipus. Aquest ha de ser un dia molt feliç, ja que és probable que et sentis especialment a prop dels que t'envolten.
Aquari
Una classe, conferència o taller avui podria ser fascinant i estimulant per a tu. Els plans per viatjar a un estat distant oa un país estranger, potser en companyia d'amics o familiars, podrien confirmar-se, i això t'ha de fer sentir molt bé!
Peixos
Si has pensat en comprar una casa o en la compra de béns arrels, aquest és el dia per començar o per tancar el tracte, depenent de la teva situació. Les inversions en béns previstes en aquest moment han de continuar augmentant de manera constant en valor. No obstant això, assegura't que aquesta és la millor inversió per a tu abans de comprometre't a res.