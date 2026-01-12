AGENDA
Club de lectura
LECTURA
CLUB DE LECTURA A CÀRREC DE DAVID GÁLVEZ
Jaume Rossa i Naudí, nascut a Canillo el 1927, va decidir posar per escrit els records per als seus besnets, un treball que ha donat lloc a les Vivències d’un canillenc, les quals ens permeten conèixer avui de primera mà com era l’Andorra de fa gairebé un segle. Hora: 19.30 h. Biblioteca del Centre Cultural Lauredià. Sant Julià de Lòria.
EXPOSICIONS
‘SOLO’ D’OSCAR MARTIN
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 de gener.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. CEE. Fins al 21 de febrer.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
Les ciutats existeixen des de fa segles, però amb el temps han concentrat cada cop més població i s’han convertit en espais més complexos. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 7 de març.
‘FIGURES DE L’EMPANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.
‘RESPIRS DE CANILLO’
L’exposició de l’artista Naiara Escabias a Cal Federico de Canillo. Canillo. Fins al 31 de març.