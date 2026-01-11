HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Els esdeveniments socials, probablement relacionats amb la família, podrien requerir una gran quantitat de temps. Potser hi involucren sortides, potser als parcs i altres àrees recreatives. En gaudiràs, però la teva ment pot estar en altres assumptes, possiblement projectes en què t'has involucrat. Podrien sorgir algunes converses estimulants amb algú proper a tu.
Taure
Casa teva avui podria ser un punt de reunió, amb un munt de gent anant i venint, i una gran quantitat d'activitats que tenen lloc dins de la pròpia casa. El telèfon podria no deixar de sonar. Podries preguntar-te si el teu seny es mantindrà intacte, però ho aconseguiràs. El problema és que hi podria haver tanta estimulació que t'impedeixi dormir. Surt a fer una passejada abans d'anar-te'n al llit.
Bessons
Aquest probablement serà un dia força atrafegat i caòtic. Podries trobar-te passant molt de temps fora de casa. Potser has de fer un munt de tasques i veure unes quantes persones. Un amic et pot acompanyar. Podria ser necessari fer trucades telefòniques per tal de fer arranjaments per a esdeveniments futurs i algú podria trucar-te i prendre molt del teu temps simplement per xerrar.
Cranc
Avui hauries d'estar sentint molta energia, tant físicament com mentalment, i és molt probable que sentis ànsies per realitzar alguna activitat física. Realitza una sessió d'exercicis si tens temps o fa una passejada si no ho fas. Una gran quantitat del teu temps és probable que la passis treballant en tasques desafiadores que mantinguin la teva ment activa. Has de sentir molta excitació a la nit.
Lleó
Una gran quantitat d'energia física i mental podria ser canalitzada avui en projectes artístics d'alguna mena. La teva intuïció està funcionant força bé, de manera que podries saber instintivament el que els teus amics, amant i nens senten abans que t'ho diguin. També pot ser que també ressorgeixi una gran quantitat de les teves preocupacions.
Verge
Cert paperassa avorrit pel que fa a diners que és possible que hagis estat posposant podria haver de ser executat avui. Les factures s'han de pagar, els dipòsits s'han de posar al banc i els nous comptes s'han d'obrir. Pots passar algun temps formulant plans nous per al futur.
Balança
El teu nivell d'energia física i mental hauria de ser avui molt alt, i per això podries sentir inquietud tot el matí. Com a resultat, és possible que passis la tarda de compres, fent visites o assistint a classes o conferències. Podrien tenir lloc algunes discussions estimulants.
Escorpí
El teu nivell d'imaginació i d'inspiració ha d'estar operant a un nivell molt alt avui, així que si has planejat començar un nou projecte artístic, aquest és el dia per fer-ho. També és probable que sentis força intuïció, així que no et sorprenguis si descobreixes que sintonitzes amb els pensaments, sentiments, necessitats i desitjos dels altres, fins i tot els desconeguts.
Sagitari
Un grup del qual ets part et pot demanar que tinguis cura d'algunes tasques. Això pot implicar fer trucades telefòniques, fer tasques o ambdues coses. La teva energia i entusiasme són grans, per la qual cosa aquest és un bon dia per demostrar com n'és de valuós la feina i l'eficient que ets. Tot i això, assegura't de no fer gaire.
Capricornio
Projectes importants, ja siguin relacionats amb la feina o personals, poden necessitar ser completats avui per tal de complir amb un termini o una promesa. Això podria requerir un gran esforç mental i físic de la teva part, cosa que podria resultar una mica estressant. No obstant, altres podrien donar-te un cop de mà.
Aquari
Unes vacances molt merescudes es podrien veure a l'horitzó. L'estudi de llibres de viatges podria estar a la teva agenda avui. Podries passar gran part del teu dia fent els arranjaments necessaris, fent trucades telefòniques, completant la paperassa i fent tasques. Potser has de pensar en la cura de les mascotes o plantes durant la teva absència.
Peixos
Aquest podria ser un dia molt ocupat. Algú proper a tu pot demanar consell sobre com manejar els teus recursos, potser a causa dels èxits que has tingut en el passat. Això pot trigar més temps del que havies planejat, però t'agrada ajudar el teu amic.