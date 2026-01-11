AGENDA
El llac dels cignes
DANSA
‘EL LLAC DELS CIGNES’. INTERNATIONAL BALLET COMPANY
La International Ballet Company, aclamada companyia integrada per solistes de Moldàvia, Ucraïna i Itàlia, entre altres països, ens convida, dins de la seva Gira d’Hivern 2025-2026, a gaudir d’una de les obres més emblemàtiques del repertori clàssic de ballet: El llac dels cignes. Hora: 18 h. Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘SOLO’ D’OSCAR MARTIN
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 de gener.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
Les ciutats existeixen des de fa segles, però amb el temps han concentrat cada cop més població i s’han convertit en espais més complexos. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 7 de març.
‘EL LONDRES DE VIRGINIA WOOLF’
Acull els originals que el pintor Arnau Sánchez Campamà ha realitzat per a les il·lustracions del llibre Londres de Virginia Woolf, editat per Trotalibros. Biblioteca Comunal. La Massana.
‘FIGURES DE L’EMPANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que reten homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes.
ESPECTACLES
‘EL CIRC DE LES JOGUINES’ (TEMPORADA DE TEATRE DE LA FERÉSTEC)
Espectacle musical amb videoprojeccions a càrrec de Dandream Films&Shows. Hora: 12.45 h. Espai escènic “La Feréstec”. Escaldes-Engordany.