TELEVISIÓ
Imperi Stenbeck
Filmin estrena la sèrie sueca ‘El magnate’, basada en la vida d’un dels empresaris més influents del país, que va transformar el panorama mediàtic al nord d’Europa.
Filmin estrena aquest dimarts la sèrie El magnate, una producció sueca basada en fets reals que retrata la vida de Jan Stenbeck (1942-2002), un dels empresaris més rics, influents i polèmics del país. La ficció aborda l’ascens i la caiguda d’un personatge clau en la transformació del panorama mediàtic i de les telecomunicacions al nord d’Europa, i fundador, entre altres projectes, dels diaris gratuïts Metro, que van revolucionar la premsa urbana a escala internacional.
La sèrie segueix el retorn de Stenbeck a Suècia després d’una etapa a Wall Street, obligat per una crisi familiar que el porta a assumir el control del grup industrial Kinnevik. Des d’allà, impulsa un gir radical en l’estratègia empresarial i abandona sectors tradicionals com la siderúrgia o la fusta per apostar decididament per les telecomunicacions, la televisió privada i la premsa. Aquest moviment el converteix en una figura disruptiva que desafia monopolis estatals i sacseja les estructures econòmiques del país.
Al llarg de cinc episodis, es retrata la construcció d’un imperi valorat en prop de 800 milions de dòlars, però també el preu personal d’una ambició desmesurada. Les tensions familiars, especialment entre germans, els conflictes de poder interns i una vida marcada per l’excés i la soledat formen part central del relat.
Dirigida per Goran Kapetanovic, escrita per Alex Haridi i protagonitzada per Jakob Oftebro en el paper de Stenbeck, la sèrie compta amb un repartiment coral i una posada en escena que aposta per un to sobri i intens. La producció s’ha consolidat com una de les propostes audiovisuals europees recents més destacades, tant per les interpretacions com pel retrat d’una època de grans transformacions econòmiques i mediàtiques.