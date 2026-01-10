HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Has estat esperant a parlar amb la teva parella sobre alguna cosa important? Bé, et toca fer el primer moviment. De fet, això és el que la teva parella espera que facis. Aprofita del teu dia avui per dir-li a la teva parella exactament què esperes d'ell o ella i per compartir algunes de les teves preocupacions.
Taure
Gaudeixes de la teva llibertat. Ets una persona molt independent i odies quan alguna cosa s'interposa al teu camí. Això està bé, però és possible que vulguis fer una ullada a la teva situació financera, encara que això no sigui el teu. Tendeixes a ofendre't per haver de bregar amb qüestions materials humils, però si no ho fas, pots restringir severament la teva llibertat de viure la vida al màxim. Sigues raonable sobre les coses.
Bessons
Avui és un bon dia per córrer riscos. Pots tenir molt d'èxit si et disposes a defensar les coses que realment importen. Pretén que ets un director de cinema i que acabes de conèixer un potencial productor per a la teva pel·lícula.
Cranc
Avui tens una creativitat i una originalitat que no coneixen límits. Què faràs per expressar la rica creativitat que abunda dins teu? Si el teu entorn no et permet expressar la teva creativitat, canvia d'ambient i intenta crear una nova realitat per a tu. Aquesta és lúnica forma en què seràs capaç dutilitzar aquesta energia increïblement productiva.
Lleó
Aquest és un dia ideal per revisar la teva situació financera, així que treu els teus estats de compte bancaris o informes de dividends. Tracta de fingir que estàs amb el teu assessor bancari i descriu la teva situació amb la major objectivitat possible sense sobreestimar allò que ingresses o subestimar allò que gastes.
Verge
És possible que t'hagi estat preocupant una cosa que vas fer recentment i del que no en tens gaire orgull. Avui descobriràs que tota aquesta preocupació va ser per res. La realitat de la qual has intentat fugir últimament estarà just davant dels teus ulls i veuràs que, després de tot, no és tan dolenta.
Balança
No totes les amistats són iguals. És possible que hagis après per les dolentes, però no passa res. Avui, potser vols posar les teves amistats en algun tipus d'ordre i obtenir una mica de perspectiva sobre les coses. És hora d'esbrinar quins dels teus amics estan realment disponibles quan els necessites, quins et mostren com es preocupen per tu i quins no.
Escorpí
No només vols viure la vida al màxim cada segon, també sents la necessitat de deixar la teva marca especial al món on vius. Només has de tenir creativitat a la vida. No ho pots evitar. Aquest gran projecte en què has estat pensant durant un temps està començant a prendre forma. Avui pots trobar alguns dels materials que necessites per aconseguir posar realment les coses en marxa!
Sagitari
La teva ment està en un període de gran activitat i la teva curiositat pel món que t'envolta és pràcticament insaciable. T'interessa tot. Vols ser capaç d'entendre-ho tot, des del més simple fins al més complex. Res no es pot posar en el camí de la teva set de coneixement.
Capricornio
És molt difícil per a tu conciliar el teu desig de creativitat i originalitat a la teva vida amb les limitacions que posa la societat perquè siguis una persona eficient i productiva. Aquest és un dels grans dilemes a què s'enfronta un munt de gent aquests dies. És com si haguessis d'amagar la teva veritable personalitat per tal de complir amb allò que els altres esperen de tu.
Aquari
Sembla que tens molt ressentiment cap a algú que t'ha fet mal. No et guardis aquests sentiments o et corcaran. Gaudeix del teu dia avui per posar totes les cartes sobre la taula i oblidar-te de la venjança, ja que només es podria tornar contra tu.
Peixos
Avui, potser et vols amagar lluny, a la teva torre d'ivori, i veure el que està passant davant dels teus ulls. I per què no, si això permet obtenir la perspectiva necessària sobre les coses? Utilitza aquest període de la teva vida per donar a les coses el seu valor real i per veure on realment encaixen al teu món algunes persones.