TELEVISIÓ
Justícia en joc
Movistar Plus+ estrena ‘Legítima defensa’, adaptació televisiva de la novel·la de John Grisham que ja va ser portada al cinema per Francis Ford Coppola.
Movistar Plus+ acaba d’estrenar Legítima defensa, una nova sèrie de tall judicial basada en la novel·la The Rainmaker, de John Grisham, publicada l’any 1995 i coneguda també per l’adaptació cinematogràfica del 1997 dirigida per Francis Ford Coppola. La plataforma aposta ara per una versió televisiva que amplia l’univers de la història i aprofundeix en els seus personatges i conflictes legals.
La ficció, estrenada l’agost passat als Estats Units a través del canal USA Network, té com a protagonista Rudy Baylor, un jove advocat acabat de graduar que s’enfronta al seu primer gran cas després d’entrar en un petit despatx. Interpretat per Milo Callaghan, Baylor treballa al costat de la seva cap, la carismàtica i imprevisible Jocelyn Stone, i de l’assistent legal Deck Shifflet, un personatge tan poc convencional com eficient. El trio assumeix un cas de negligència mèdica que posa en qüestió l’actuació d’una asseguradora i la mort del fill d’una clienta en un hospital.
A mesura que avança la investigació, el cas destapa una trama molt més àmplia, amb interessos econòmics i pressions que superen l’àmbit estrictament judicial. En aquest context, Baylor haurà de plantar cara a un poderós bufet d’advocats encapçalat per Leo Drummond, un lletrat agressiu i experimentat que simbolitza el pes del gran capital dins el sistema legal nord-americà.
A més de Callaghan, la sèrie compta amb un repartiment encapçalat per Lana Parrilla, Madison Iseman i P. J. Byrne, i presenta una única temporada de deu episodis que Movistar Plus+ ofereix íntegrament des del primer dia. Amb un ritme sostingut i un to de thriller judicial clàssic, Legítima defensa revisita una història coneguda per adaptar-la als codis televisius actuals, posant l’accent en els dilemes ètics, la desigualtat de forces i el cost personal de lluitar contra un sistema aparentment intocable.