AGENDA
TALLERS
‘ART&TE’
Te, pintura tradicional i cal·ligrafia xinesa a càrrec de Lovedrinktea, amb la col·laboració de Dolors Vila. Hora: de les 10.30 h a les 12.30 h. Museu Casa Rull. La Massana.
ESPECTACLES
‘EL CIRC DE LES JOGUINES’ - TEMPORADA DE TEATRE DE LA FERÉSTEC
Espectacle musical amb videoprojeccions a càrrec de Dandream Films&Shows. Hora: 18.45 h. Espai escènic La Feréstec. Escaldes-Engordany.
DAVID CEPO - ‘NO CRUCES LOS BRAZOS’
Esteu preparats per explotar del riure amb el nou espectacle de l’estrella còmica del moment? David Cepo, còmic de naixement i influència de sorpresa, s’ha convertit en la nova sensació en xarxes socials gràcies a la seva espontaneïtat i proximitat. Hora: 21.30 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘SOLO’, D’ÓSCAR MARTÍN
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 de gener.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
Les ciutats existeixen des de fa segles, però amb el temps han concentrat cada cop més població, convertint-se en espais més complexos. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. CEE. Fins al 21 de febrer.
‘FIGURES DE L’EMPANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.