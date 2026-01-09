HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Durant les darreres setmanes, és possible que hagis fet progrés per aprendre a expressar les teves emocions. El millor és que probablement no te'n vas adonar. Però si no tens cura, pots tenir a prop una persona obstinada que pot intentar destruir tot el progrés que has realitzat. No confonguis a les teves emocions reprimint-les.
Taure
No hi ha necessitat d'anar-te copejant el cap contra la paret; el teu dia serà un repte, però no és res que no puguis manejar. Les configuracions planetàries avui et portaran a establir les bases dels projectes que has estat planejant durant els darrers sis mesos.
Bessons
Avui pots descobrir que tens un cert do per a la productivitat. Tot el que toques es converteix en or, però pots tenir la impressió que no pots aconseguir tot el que necessites. Aleshores, què fas? Comences a comprar tot el que veus! Avui és possible que vulguis pensar en aquest mal hàbit teu. Pots tenir la temptació d'anar de compres en gran.
Cranc
Avui la gent propera podria semblar molt més seriosa del que és habitual. Podries fins i tot decidir allunyar-te'n i anar a amagar-te tot sol durant el dia, per exemple, en un cinema, veient la pel·lícula de la tarda. Però no trobaràs la pel·lícula que desitges veure.
Lleó
Podeu trobar l'atmosfera d'avui una mica angoixant. Ha arribat el moment de fer-li front a algunes de les preguntes importants que pots haver estat evitant des de fa força temps. Podria ser especialment important fer una ullada a la teva vida a casa i veure el que pots fer per canviar l'atmosfera negativa que ha entrat a la teva vida durant les últimes setmanes.
Verge
Pots ser especialista en la manipulació de conceptes i idees i en l'ús de les teves habilitats analítiques per entendre qualsevol problema que se't presenti. Si això és cert, la gent probablement ja et va dir que la reflexió està molt bé, però també has de saber com posar-ho tot en pràctica!
Balança
Avui comença un període emocionant a la teva vida personal. És hora d'un nou començament a la teva relació. És possible que vulguis fer els canvis que tu i la teva parella han estat considerant des de fa força temps. Viure junts, fer algunes obres a casa teva, comprar una casa d'estiu o, fins i tot, tenir un fill; comença a fer plans que simbolitzin l'estabilitat de la teva relació.
Escorpí
Si has estat tenint problemes a la teva relació o vida amorosa en general, no esperis que les coses millorin avui. La gent que tens a prop et pot trobar extremadament irritable. Pot semblar que tot allò que diguin els altres et posa de nervis. Fins i tot les paraules d'amor que la teva parella et xiuxiueja a l'orella poden semblar un munt d'aire.
Sagitari
Aquest podria ser un dia ple destudi per a tu, en realitat potser seria millor anomenar-lo laboriós. Però t'encanta treballar i aconseguiràs tota la feina que puguis manejar. És un bon dia per treballar en totes aquestes coses a la teva vida que encara necessiten una mica d'atenció.
Capricornio
És probable que prestis molta atenció al que altres pensen de tu. Sovint pot ser difícil per a tu prendre decisions en situacions delicades per por que et jutgin malament, encara que saps que cal. Pots trobar-te aquest dilema avui. Confia en el teu propi judici.
Aquari
Probablement t'agrada explorar allò més recòndit de la teva pròpia naturalesa humana. Tot i això, avui és possible que hagis de ser una mica més racional. A la teva vida personal, pots sentir com si t'haguessin derrotat en el teu propi joc i això t'ha debilitat. Per què no aprofites això per portar la teva parella amb tu en un dels teus viatges interiors?
Peixos
Avui dia, és important prendre's un temps per reflexionar sobre els esdeveniments dels darrers dies. És possible que hagis decidit canviar certes coses sobre tu i el teu comportament? Si poguessis dedicar uns minuts al dia a tots els petits detalls de la teva personalitat, els canvis serien molt més suaus.