TELEVISIÓ
Confiança anticipada
HBO Max renova la sèrie mèdica ‘The Pitt’, un dels grans fenòmens, per a una tercera temporada. La decisió arriba la vigília de l’estrena de la segona entrega.
The Pitt, guanyadora de l’Emmy a la millor sèrie dramàtica el mes de setembre passat, estrena avui la segona temporada. La ficció té el repte de mantenir les crítiques entusiastes que va despertar la primera entrega. Però, fins i tot abans que el públic pugui veure el primer episodi (o que l’estudi vegi com reacciona l’audiència), HBO Max va anunciar ahir la renovació de la sèrie mèdica per a un tercer lliurament.
Aquest vot de confiança, més enllà del poc risc que suposa apostar per una producció amb el suport de la crítica i del públic, forma part de la nova filosofia de Casey Bloys per a HBO Max. En veure les dades de consum de la primera temporada, que constava de 15 episodis, el CEO i cap de continguts d’HBO Max va entendre que l’estríming també havia de crear hàbits entre el públic amb temporades que anessin més enllà dels vuit episodis cada 18 o 24 mesos.
“The Pitt va ser molt instructiva per a nosaltres perquè, com a indústria, ens hem allunyat de la televisió”, va dir al novembre en una presentació a Nova York. Bloys és conscient que no poden repetir l’antic model de la televisió en obert, en què una temporada televisiva constava de 26 episodis. Però sí que va considerar factible crear “mons que generin, en aquest cas, 15 hores d’història”, va dir amb referència a The Pitt.
Creada per R. Scott Gemmill, The Pitt narra cada temporada un torn d’urgències d’un hospital de Pittsburgh: cada episodi és una hora del mateix servei. Compta amb John Wells com a director i productor executiu i amb Noah Wyle com a actor, productor executiu i guionista. La primera temporada va rebre bones crítiques pel realisme del treball mèdic, la tensió comprimida en aquest marc temporal i les interpretacions.