AGENDA
El circ de les joguines
TEATRE
‘EL CIRC DE LES JOGUINES’ (Temporada de teatre de la feréstec)
Espectacle musical amb videoprojeccions a càrrec de Dandream Films&Shows. Viatja a un fantàstic món de melodies captivadores i personatges màgics, d’on tornaràs amb un gran somriure i la sensació d’haver trobat la teva passió amagada. T’atreveixes a descobrir-ho? Misteriosament, un clown que viatja en un zepelí xoca amb uns núvols estranys que amaguen un circ màgic on descobreix el valor dels somnis, la fe i l’amor… Hora: 19 h. Espai escènic La Feréstec. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘FIGURES DE L’EMPANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març
‘SOLO’, D’OSCAR MARTÍN
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 de gener.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
Les ciutats existeixen des de fa segles, però amb el temps han concentrat cada cop més població, convertint-se en espais més complexos. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. CEE. Fins al 21 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’exposicions del Govern. Fins al 7 de març.
‘EL LONDRES DE VIRGINIA WOOLF’
Acull els originals que el pintor Arnau Sánchez Campamà ha realitzat per a les il·lustracions del llibre Londres, de Virginia Woolf, editat per Trotalibros. Biblioteca comunal. La Massana..