TELEVISIÓ
Rebuig unànime
Warner descarta l’oferta d’adquisició per part de Paramount en considerar-la inferior a la de Netflix. El consell d’administració veu més segur l’acord amb la plataforma.
Warner Bros. Discovery (WBD) va rebutjar ahir “per unanimitat” l’última oferta d’adquisició per part de Paramount Skydance (PSKY) en considerar-la “inferior” a l’acord de fusió amb Netflix “en nombrosos aspectes clau”. “Hem determinat per unanimitat que l’última oferta de Paramount continua sent inferior al nostre acord de fusió amb Netflix en múltiples àrees essencials”, va afirmar Samuel A. DiPiazza Jr., president del consell d’administració de Warner Bros. Discovery, a través d’un comunicat.
L’òrgan del conglomerat novaiorquès va determinar que la modificació de la proposta de Paramount, presentada el passat 22 de desembre, no supera l’acord de fusió assolit amb Netflix el 5 de desembre, i presenta un risc més elevat de no arribar a tancar-se.
“L’oferta de Paramount continua sense oferir un valor suficient, incloent-hi condicions com un finançament de deute extraordinari, que crea riscos per al tancament i manca de proteccions per als nostres accionistes si la transacció no es completa”, va puntualitzar el president. Segons va afegir, l’acord amb Netflix oferirà “un valor superior amb nivells més alts de certesa, sense els riscos i els costos significatius” que, al seu parer, comportaria l’oferta de Paramount per als accionistes.
A final d’any, el magnat multimilionari Larry Ellison, cofundador d’Oracle i pare de David Ellison, conseller delegat de Paramount, va oferir una garantia personal de 40.400 milions de dòlars per comprar Warner, però va mantenir l’oferta d’adquirir la totalitat de la companyia per 30 dòlars per acció en efectiu, elevant-la fins als 108.400 milions de dòlars. Aquesta notícia va arribar una setmana després que el consell de Warner rebutgés l’OPA formulada per Paramount per considerar-la insuficient en comparació amb la de Netflix.
WBD va arribar a un acord amb la plataforma vermella a principis de desembre per vendre l’empresa per 82.700 milions de dòlars, incloent-hi el deute. Posteriorment, Paramount va entrar en escena amb l’OPA hostil.
Tot i que sobre el paper l’oferta de Paramount Skydance és més elevada que la de Netflix, el consell de Warner considera menys arriscat el pacte amb el gegant de l’estríming.