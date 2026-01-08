HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui pots girar la teva atenció al descobriment de noves maneres d'avançar econòmicament. És probable que siguis més conscients del que és habitual del teu poder interior. Llegir sobre diverses possibilitats podria ser aclaridor, especialment perquè et sents particularment capaç avui i per tant més capaç de concentrar-te en el millor mètode per a tu.
Taure
Els esdeveniments, tant en els àmbits personal i públic, podrien donar-te un sentit nou i inesperat de poder sobre el teu propi destí. Potser el treball dur ha donat els seus fruits a la promoció professional i econòmica. El suport i l'alè d'amics i familiars és probable que us inciti a aconseguir èxits posteriors, sobretot a les àrees que requereixen lideratge.
Bessons
Els visitants que tinguis podrien compartir històries d'experiències estranyes, potser somnis intensos i vius, visions o potser premonicions que han esdevingut realitat. Això podria provocar una reflexió profunda, que et faci reflexionar sobre experiències semblants pròpies. Podria ser una bona idea, per a tu i els teus amics, assistir a algunes classes o tallers sobre desenvolupament psíquic.
Cranc
Avui podries començar una nova relació romàntica o podries experimentar una nova sensació d'unitat i compromís dins d'una de ja existent. Sigui el que sigui, la relació pot arribar a ser molt intensa, així que assegura't que tu i la teva parella fan l'esforç per donar-li a l'altre força espai.
Lleó
Avui és molt probable que us sentiu particularment en forma i saludable i capaç d'assumir la més monumental de les tasques. Per tant, podries decidir netejar el soterrani o netejar totes les males herbes del jardí. Aneu amb compte amb el ritme! Aquestes coses s'han de fer, però no totes alhora.
Verge
Una conversa intensa amb un amic proper o parella sentimental podria acostar-te a aquesta persona. És probable que comparteixin una sèrie d'objectius, i que les discussions portin a veure com podrien treballar junts per tal de fer aquestes fites. És més probable que prenguis la iniciativa ja que les teves habilitats comunicatives són particularment intenses en aquests moments.
Balança
Les discussions amb altres podrien resultar en nous plans i oportunitats per avançar en qualsevol nivell que vulguis: professional, financer o social. Recursos interns de què potser no eres conscient abans poden sortir a la llum. També pots decidir fer ús d'habilitats creatives que han estat sense explotar durant un temps.
Escorpí
Les teves circumstàncies vitals poden haver canviat tant en els darrers mesos que podries estar en una situació totalment diferent de qualsevol situació anterior. L'èxit i la bona fortuna han ajudat a millorar la imatge que tens de tu mateix i els negocis i assumptes de diners haurien d'anar bé.
Sagitari
És possible que hagis preferit no reconèixer les teves pròpies habilitats psíquiques al passat, però avui podrien resultar impossibles d'ignorar. Les visions, premonicions i missatges telepàtics d'altres podrien esclatar a la teva ment durant tot el dia. Això no ha de ser entès com una cosa estranya, sinó més aviat s'ha de considerar una font d'energia interna.
Capricornio
La realització recent d'una o diverses metes a llarg termini pot causar que avui et prenguis una pausa i consideris cap al que apuntaràs en el futur. No tinguis por de tenir més ambició que abans, perquè has adquirit un poder interior que et fa més confiança i una forta creença en tu mateix/a.
Aquari
Els recents avenços professionals poden fer que et preguntis cap a on anar després. Podries estar pensant en prendre una mica de temps lliure per viatjar o potser avançar a la teva educació. No és probable que vulguis adormir-te als llorers. Esforçar-se per assolir nous horitzons és important per a tu, i avui és el dia perfecte per considerar quins horitzons són els més importants per a tu ara.
Peixos
Un nou i atractiu interès pot haver capturat la teva imaginació. Podries tenir dificultats per pensar en moltes altres coses, així que podria ser una bona idea tractar de trobar maneres més beneficioses de perseguir aquest tema. Les teves habilitats per a l'estudi en profunditat es veuen reforçades per la intuïció, i per això la lectura podria resultar especialment beneficiosa en aquests moments.