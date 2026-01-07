HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Els projectes de tota mena en què puguis estar treballant amb socis o amics podrien anar especialment bé avui, gràcies al fet que la teva manera de pensar és especialment aguda, clara i lògica. Tu i els teus amics estan en un lloc especialment important en aquest moment, amb la confiança i el respecte entre vosaltres com mai abans.
Taure
Avui podria ser un d'aquells dies en què mires al voltant de la casa i penses: "Quin desastre!" A continuació, pots decidir fer una neteja a fons. Això està bé, sempre que no tractis de fer-ho tot sol. Aconsegueix que les altres persones a la llar t'ajudin.
Bessons
Les cartes o trucades telefòniques podrien reafirmar avui la continuïtat de l'èxit que has estat gaudint i presentar noves oportunitats. La teva ment hauria d'estar en una bona situació per considerar qualsevol cosa nova que se't presenti, i el teu sentit comú et permet veure'n tots els aspectes.
Cranc
És possible que, durant un temps, us hagi estat interessat especialment la vostra salut general i per fi avui pot ser un bon dia per iniciar aquest programa de nutrició i exercici en què heu estat pensant. És probable que pensis en un pla que sigui més viable, ja que la teva manera de pensar és especialment clara i lògica en aquests moments.
Lleó
Avui hauria de ser un bon dia a tots els nivells. La inspiració per a projectes creatius, sobretot escrits, t'ha d'arribar en abundància, per la qual cosa podrien produir-se resultats que et podrien sorprendre. La comunicació amb els teus éssers estimats serà avui molt clara, oberta i honesta.
Verge
En general tendeixes a no fer cas a la paperassa, però avui la necessitat d'administrar pressupostos i assumptes financers podria obligar-te a asseure't i resoldre-ho tot. No obstant això, quant als diners i altres recursos, tens propensió a ser molt eficient, així que no et sorprenguis si ets capaç de resoldre la situació bé.
Balança
La sensibilitat d'avui es combina amb l'astúcia mental per treure a la superfície el sentit pràctic i l'eficiència innats. Probablement tindràs més d'una oportunitat de fer-ne ús, tingui a veure amb la feina que fas a casa, amb ajudar un amic o treballar amb un grup.
Escorpí
La comunicació amb els altres ha de ser tan forta a nivell psíquic com verbal així que espera algunes llampades telepàtiques. El sentit pràctic i el comú es combinen amb la intuïció avui perquè sentis especial creativitat. Una sèrie d'idees per a nous projectes podrien creuar-se a la teva ment, i voldràs anotar-les per més endavant.
Sagitari
Els teus innats sentits pràctic i comú són susceptibles de ser engegats en nom d'un grup del qual ets part. La resta del grup pot estar sentint-se confús, i tu ets l'única persona que té allò que es necessita en aquest moment per veure més enllà de l'assumpte. Les teves pròpies metes podria avançar avui a causa d'una concentració i claredat més gran de reflexió.
Capricornio
Qualsevol tasca que hagis de fer avui és probable que vagi molt més ràpid i eficaç del normal. El teu nivell de sentit comú és alt, igual que la teva energia física. L'èxit està molt clar en qualsevol tipus d'empresa que emprenguis avui dia, així que no tinguis por de provar qualsevol cosa, sense importar com n'és d'extravagant que pugui semblar.
Aquari
En general, tendeixes a tenir un nivell molt alt de perseverança. No importa com de difícil pugui semblar avui una tasca, sobretot si implica un estudi profund o recerca d'algun tipus. La teva capacitat de reflexió és molt clara i realista avui i el sentit comú funciona a un nivell molt alt.
Peixos
Els somnis podrien il·luminar algunes ambigüitats personals que has estat intentant entendre. La teva capacitat de reflexió és especialment clara i lògica ara i, per tant, la feina ha de ser un complement. Els assumptes relacionats amb els diners haurien d'anar força bé avui, sobretot si hi ha documents o tràmits legals involucrats.