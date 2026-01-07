Figures de l'emancipació

AGENDA
FESTES I TRADICIONS
FESTES DE NADAL I REIS
Celebració de la Missa de Sant Julià. Hora: 11.30 h. Església parroquial. Sant Julià de Lòria.
EXPOSICIONS
‘SOLO’, D’OSCAR MARTIN
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 de gener.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
Les ciutats existeixen des de fa segles, però amb el temps han concentrat cada cop més població, convertint-se en espais més complexos. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona, que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. CEE. Fins al 21 de febrer.
‘FIGURES DE L’EMPANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.
‘ANDORRA ROMÀNICA EN 40 MIRADES’ DE RAFA CONTRERAS
L’exposició de 40 instantànies en blanc i negre és una sèrie fotogràfica realitzada amb una càmera, podríem dir analògica, del segle passat, que capta l’essència atemporal de deu esglésies romàniques. Espai Columba. Andorra la Vella. Fins al 17 de gener.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’exposicions del Govern. Fins al 7 de març.
CURSOS I TALLERS
CURS DE FOTOGRAFIA QUÍMICA
Treballarem amb diferents tècniques: antotípia, solarització, revelat parcial, positivitat en b/n, al cafenol, transferència i... més. Els dimecres, fins al 17 de juny. Hora: de 16 a 18 h. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella.