TELEVISIÓ
Adeu a ‘Outlander’
La sèrie es prepara per a un desenllaç envoltat de secretisme que s’estrenarà el 6 de març als Estats Units i pocs dies després a la plataforma Movistar Plus+.
La sèrie Outlander es prepara per dir adeu amb una vuitena i última temporada que s’estrenarà el 6 de març a la plataforma nord-americana Starz. Poc després –en una data encara per concretar–, arribarà a Andorra de la mà de Movistar Plus+, on es podrà veure íntegrament el desenllaç d’una de les ficcions més populars de l’última dècada. La producció, basada en les novel·les de Diana Gabaldon, tancarà així un recorregut televisiu marcat per la combinació de drama històric, romanticisme i viatges en el temps.
El secretisme envolta especialment aquest final de la sèrie. L’actor Sam Heughan, que dona vida a Jamie Fraser, ha explicat en una entrevista recent amb People que ni tan sols els membres del repartiment saben amb exactitud com acabarà la història. Aquesta decisió creativa, poc habitual en una producció consolidada, respon a la voluntat dels responsables de mantenir la tensió narrativa fins a l’últim moment i evitar filtracions sobre el desenllaç definitiu.
Heughan ha avançat que la temporada final girarà al voltant de grans temes com la reconciliació, el conflicte bèl·lic i la idea d’eternitat, elements que han travessat la sèrie des dels inicis. Tot i això, l’intèrpret ha advertit que el muntatge final podria introduir canvis o matisos inesperats que alterin el destí dels protagonistes. “No sabem què pot sortir de la sala d’edició”, ha remarcat.
Amb aquest últim capítol, Outlander tancarà una etapa que ha acumulat una base de seguidors molt fidel a escala internacional i que ha convertit la sèrie en un referent dins del gènere. L’expectació és alta i el final continua sent una incògnita, un fet que reforça l’interès pel retorn de la ficció i per un comiat que promet emoció fins a l’últim minut.