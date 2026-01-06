TELEVISIÓ
Trio d’asos televisiu
‘The Pitt’, ‘Adolescencia’ i ‘The Studio’ lideren els premis concedits per la crítica dels EUA en l’apartat de sèries. El film ‘Una batalla tras otra’ s’imposa en cinema.
La 31a edició dels Critics Choice Awards –els guardons concedits anualment per la Broadcast Film Critics Association– va reconèixer la matinada de diumenge els millors continguts televisius amb The Pitt, Adolescencia i The Studio com a grans protagonistes en les categories de sèries, en una gala celebrada a l’Hangar Barker de l’aeroport de Santa Monica (Califòrnia).
The Studio, la sàtira d’Apple TV+ ambientada en la indústria de Hollywood, es va endur el premi a la millor sèrie de comèdia, així com el de millor actor en aquesta categoria per a Seth Rogen i el de millor actor secundari per a Ike Barinholtz. De la seva banda, The Pitt, la producció mèdica d’HBO Max, va ser escollida millor sèrie dramàtica i va sumar també els guardons a millor actor protagonista per a Noah White i a millor actriu secundària per a Katherine LaNasa.
La minisèrie Adolescencia, de Netflix, que narra el cas d’un jove acusat de matar una companya d’escola, va ser una de les més premiades de la nit. La producció britànica va guanyar el premi a la millor minisèrie, a més dels reconeixements a millor actor de minisèrie per a Stephen Graham, millor actor secundari per a Owen Cooper i millor actriu secundària per a Erin Doherty.
Altres premis televisius van ser per a Jean Smart, millor actriu de comèdia per Hacks; Rhea Seehorn, millor actriu de drama per Pluribus; El juego del calamar, millor sèrie estrangera; Jimmy Kimmel Live!, millor talk show, i South Park, millor sèrie d’animació.
En cinema, el gran vencedor va ser Una batalla tras otra, dirigida per Paul Thomas Anderson i protagonitzada per Leonardo DiCaprio, que es va endur els premis a millor pel·lícula, millor guió adaptat —basat en la novel·la Vineland de Thomas Pynchon— i millor direcció. El premi a la millor comèdia va recaure en la nova entrega de la saga Agafa-ho com puguis, amb Liam Neeson i Pamela Anderson.
Pel que fa a les interpretacions cinematogràfiques, Jessie Buckley va ser reconeguda com a millor actriu per Hamnet i Timothée Chalamet com a millor actor per Marty Supreme. Amy Madigan va guanyar el premi a millor actriu de repartiment per Weapons, mentre que Jacob Elordi es va imposar com a millor actor de repartiment per Frankenstein.