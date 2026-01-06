HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Els blocs i els obstacles que puguis haver trobat en relació als teus projectes poden fer-te dubtar si tens el que es necessita per fer-los. Això està bé, però no et deixis atrapar pels dubtes a les teves habilitats. Fa un pas enrere, tingues objectivitat i elabora maneres més pràctiques i eficients per superar els obstacles i assolir els resultats que desitges.
Taure
Encara que gairebé tot a la teva vida sembla anar bé, avui podries trobar-te en una mena d'estat de pànic. És possible que tinguis un atac temporal de por que la teva sort no durarà. Això no obstant, això és més probable que sigui a causa de l'esclat de les teves profundes inseguretats.
Bessons
Avui pot ser que no t'expliquis com procedir amb una tasca o projecte en què t'has involucrat. Pot haver-hi diverses opcions obertes per a tu, totes viables, cosa que podria resultar confús. Si totes les opcions són eficients i pràctiques, no acabis sobre la teva decisió. Llança una moneda si cal! Lèxit és molt possible si no testresses en el procés.
Cranc
Alguna cosa pot estar molestant un familiar, i aquesta persona no sembla disposada a parlar-ne. La teva intuïció sembla estar bloquejada temporalment, per la qual cosa no pots resoldre'l per tu mateix/a. No ho intentis perquè és probable que estigui enterrat massa profundament dins de l'altra persona.
Lleó
Avui pots sentir com si estiguessis vivint entre tenebres. Algunes notícies interessants, però desconcertants et poden arribar avui. Pot ser que sigui informació d'una naturalesa tan estranya que et sigui difícil d'acceptar, però el seu origen podria ser més fiable. Les converses amb els altres poden semblar vagues i incertes, ja que els que t'envolten no se senten realment comunicatius.
Verge
Les premonicions inesperades i els sentiments viscerals poden resultar massa forts per a la comoditat, sobretot davant de propers esdeveniments que no siguin molt agradables. Aquests sentiments t'arriben no per preocupar-te o causar-te malestar sinó per donar-te pistes sobre com fer-hi front a les possibilitats.
Balança
Un dels objectius en què has estat treballant durant molt de temps i en què has posat un munt d'esperança i confiança, de sobte pot semblar dubtós avui. Això no vol dir de cap manera que sigui una causa perduda. Només vol dir que, per ara, simplement has de treballar una mica més dur i reconstruir la teva fe en això.
Escorpí
Un soci o col·lega podria estar passant per alguns canvis en aquest moment, fent que et preguntis si tens un futur amb aquesta persona. Podria semblar que estàs avançant mentre aquesta persona s'està quedant enrere. Això podria ser només una condició temporal, així que vés amb compte amb treure conclusions precipitades en aquest moment.
Sagitari
En aquest moment és possible que estiguis en una situació en què tendis a dubtar de conceptes i actituds que has acceptat tota la vida. En general, tendeixes a ser una persona orientada al servei, i avui és possible que vulguis ajudar algú proper a tu.
Capricornio
Els somnis i les visions poden donar lloc al desig de fer alguna cosa creativa avui. Idees per a nous projectes artístics podrien estar entrant i sortint del cap tot el dia, i és possible entrar en pànic i dubtar que alguna vegada vas tenir el temps per fer alguna de les teves idees realitat.
Aquari
Els èxits de les darreres setmanes, juntament amb un augment de diners, podrien donar lloc al desig de millorar la teva situació vital. És possible que tinguis dubtes, però, quant a la millor manera de fer-ho. T'hauries de mudar o simplement remodelar la teva llar? Mudar-te a prop oa una àrea diferent?
Peixos
L'estrès de qualsevol pressió a la feina que hagis estat experimentant pot fer-te sentir una mica de malaltia. Tot i això, és probable que no vulguis prendre't un descans perquè et preocupa massa acabar en el moment oportú el que estàs fent. És important recordar que no acabaràs res en absolut si arribes a aquest grau de cansament.