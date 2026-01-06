AGENDA
Els Pastorets
FESTES I TRADICIONSS
TALLER D’ESPELMES DE CAP D’ANY
32a edició dels Pastorets de Sant Julià Lòria. Hora: a les 18 h i a les 20 h. Casa Comuna. Sant Julià de Lòria.
EXPOSICIONS
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
Les ciutats existeixen des de fa segles, però amb el temps han concentrat cada cop més població, convertint-se en espais més complexos. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. CEE. Fins al 21 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’exposicions del Govern. Fins al 7 de març.
‘SOLO’ D’OSCAR MARTIN
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry. Museu del còmic. La Massana. Fins al 16 de gener.
‘EL LONDRES DE VIRGINIA WOOLF’
Acull els originals que el pintor Arnau Sánchez Campamà ha realitzat per a les il·lustracions del llibre Londres de Viirginia Woolf, editat per Trotalibros. Biblioteca Comunal. La Massana.
‘ANDORRA ROMÀNICA EN 40 MIRADES’
Sèrie fotogràfica de Rafa Contreras, realitzada amb una càmera, podríem dir analògica, del segle passat, que capta l’essència atemporal de deu esglésies romàniques. Espai Columba. Andorra la Vella. Fins al 17 de gener.
‘RESPIRS DE CANILLO’
‘Respirs de Canillo’, exposició de Naiara Escabias. Cal Federico. Canillo. Fins al 31 de març.
‘FIGURES DE L’EMPANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.