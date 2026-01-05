HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
La teva ment lògica podria tractar de donar un sentit racional a les estranyes idees metafísiques que sorgeixen dins i fora del teu cap avui. Algunes podrien ser conclusions extretes de llibres que has estat llegint, però d'altres podrien ser en realitat missatges des de l'altra banda.
Taure
És probable que sorgeixi una sensació d'intimitat creixent amb una amistat propera o parella a partir d'interessos mutus. Fins i tot poden discutir fer un llarg viatge junts, potser a un estat o país estranger llunyà. Aquest no és el moment per contenir-se o anar massa cautelament. La teva vida va pel bon camí.
Bessons
Una poderosa atracció romàntica podria conduir a la inspiració creativa o artística. Avui has de sentir una passió especial i probablement s'estendrà no només a les teves relacions, sinó també a la feina. Qualsevol cosa que produeixes creativament és probable que contingui tanta inspiració que t'impressioni fins i tot a tu.
Cranc
Un projecte iniciat per un grup de què ets part podria mantenir-te molt ocupat/da avui. Potser has de passar molt de temps al telèfon o anar a biblioteques i llibreries per obtenir informació. Un amic proper o una parella pot decidir acompanyar-te.
Lleó
Avui podrien creuar-se en el teu camí noves idees i conceptes sobre la manera com portes endavant la teva vida, cosa que podria causar una mica de commoció en el teu sistema de valors. Potser decideixes llançar-te a una professió que mai abans havies considerat.
Verge
Les activitats de grup i els esdeveniments socials estimularan avui les passions. Coneixeràs molta gent nova, assumir nous projectes interessants i, si no ho has fet ja, fins i tot pots enamorar-te. Una sèrie de idees fascinants intercanviades en aquests esdeveniments podria impulsar-te cap a un nou curs d'estudi.
Balança
Alguns dels projectes que requereixen una gran quantitat de reflexió, en què pots haver estat treballant durant molt de temps, es poden completar avui. Els teus esforços seran sens dubte apreciats per aquelles persones que importen i, fins i tot, podries rebre un reconeixement públic d'algun tipus.
Escorpí
La inspiració provinent d'altres llocs i altres cultures poden dirigir les passions cap a un nou projecte creatiu d'algun tipus. La teva ment és ràpida i enginyosa i la teva energia alta pel que és probable que tinguis un dia atrafegat. També podries estar sentint especialment sexi i amb desitjos de compartir tot el que has estat fent amb una parella amorosa.
Sagitari
Algunes imatges derivades de somnis o visions podrien servir d'inspiració per a idees per redecorar casa teva. Pots passar algun temps fullejant llibres per tal de trobar maneres de posar les teves idees a treballar. Després podràs abraçar la tasca amb passió. Parlant de passió, el sexe i el romanç ocupen força la teva ment en aquest moment.
Capricornio
Els plans per a esdeveniments socials que tinguin lloc al vostre veïnat podrien tenir-te avui molt de temps al telèfon. O potser vagis a la interlocutòria d'aquí cap allà, atenent diverses tasques. Això podria tenir a veure amb temes mèdics. Sigui el que sigui, et sents especialment fort sobre això.
Aquari
Nova informació sobre oportunitats de carreres, negocis i expansió personal podria sacsejar avui el teu sistema de valors. Això és un fet positiu, encara que pot ser una mica desconcertant per a tu en aquest moment. La teva vida podria prendre un gir diferent a partir d'avui. Un desig pel plaer immediat pot ser satisfet mitjançant la programació dun sopar romàntic amb un amant.
Peixos
Les noves idees que has estat estudiant durant els darrers dies podrien haver fet girar la teva ment en una direcció diferent. Per tant, t'allunyes dels conceptes que has acceptat sempre cap a altres idees que potser acabis d'aprendre. Això podria donar lloc a projectes propis, potser relacionats amb l'escriptura o la parla.