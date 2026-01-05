TELEVISIÓ
Les més esperades (i III)
Les grans estrenes de 2026 es completen amb el retorn de ‘Reina Roja’, el desenllaç de ‘The Boys’ o la segona temporada de ‘One Piece’, entre d’altres
El retorn de Reina Roja arribarà amb l’adaptació de Loba Negra, la segona entrega de la saga literària de Juan Gómez-Jurado. Aquesta nova temporada de la sèrie de Prime Video tornarà a comptar amb la detectiu Antonia Scott, interpretada per Vicky Luengo, i el seu ajudant Jon Gutiérrez, a qui dona vida Hovik Keuchkerian.
Furia, la sèrie creada i dirigida per Félix Sabroso, tornarà el 2026 a HBO Max amb una segona temporada de la qual, de moment, es coneixen pocs detalls. Sí que s’ha confirmat que estarà protagonitzada per un nou repartiment, amb algunes sorpreses i retorns.
El Castillo, estrena de Movistar Plus+, ha estat creada i escrita per Isabel Peña juntament amb Eduardo Villanueva, i està basada en el llibre El proxeneta, de Mabel Lozano. La sèrie, protagonitzada per Raúl Arévalo, Valentina Vidal, Omar Ayuso i Laia Marull, s’endinsa en el funcionament del negoci de la prostitució.
Entre altres produccions destacades, la cinquena i última temporada de The Boys s’estrenarà el 8 d’abril a Prime Video. També torna l’exitosa Machos Alfa, que comptarà amb una quarta temporada disponible a partir del 9 de gener a Netflix.
La mateixa plataforma estrenarà el 10 de març la segona temporada de One Piece, un dels seus grans èxits. Així mateix, Prime Video presentarà el 4 de març El joven Sherlock, una reinterpretació del mític detectiu de la mà de Guy Ritchie.
Apple TV, per la seva banda, reprendrà noves temporades d’algunes de les seves sèries més importants, com Ted Lasso, Vicios ocultos, Separación o Slow Horses. Sense data d’estrena, també s’espera que el 2026 arribin Spider Noir —amb Nicolas Cage— o l’esperada Blade Runner: 2099, totes dues a Prime Video.